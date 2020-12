BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hat eine Teilnahme der Chefs der Koalitionsfraktionen an den Runden von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer ins Gespräch gebracht. "Der Bund wird bei der Bewältigung der Corona-Folgen im Vergleich zu den Ländern finanziell überdurchschnittlich belastet", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Um da für mehr Ausgleich zu sorgen, sollten bei den Bund-Länder-Runden künftig auch die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen mit am Tisch sitzen", betonte Linnemann. Schließlich habe das Parlament die Haushaltshoheit.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte zuletzt mehrere Ministerpräsidenten gegen sich aufgebracht, als er eine stärkere finanzielle Beteiligung der Länder an den Pandemie-Kosten anmahnte./shy/DP/eas