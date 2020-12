"Q-Coach" mit ServiceQualität Deutschland | Neue Zusatzqualifikation für BWL-Studierende der iba mit Fachrichtung Sales Management

Darmstadt (ots) - Treue Gäste, zufriedene Partner und engagierte Mitarbeiter -

das ist Servicequalität. Gemeinsam mit ServiceQualität Deutschland bietet die

iba ihren BWL-Studierenden mit der Fachrichtung Sales Management im

Wintersemester 2020/21 erstmals die Zusatzqualifikation zum "Q-Coach" an - eine

persönliche Qualifikation, die das Berufsportfolio erweitert und die

Studierenden außerdem dazu berechtigt, ihre Praxispartner im dualen Studium zur

Zertifizierung "ServiceQualität Deutschland" zu begleiten. Das kostenpflichtige

Zertifikat ist für die Studierenden im Rahmen ihres dualen Studiums an der iba

kostenlos.



Im dualen Bachelorstudiengang BWL | Sales Management besuchen die Studierenden

im Rahmen des Pflichtmoduls "Sales Management: Die Perspektive der Kunden" die

Lehrveranstaltung "Management der Servicequalität". Dort lernen sie Maßnahmen,

diese zu verbessern. Neben der Vermittlung von Grundlagen der Servicequalität

steht das Erlernen von kreativen Methoden, um Erlebnisqualität entlang der

Customer Journey zu schaffen, auf dem Programm.





Das sonst kostenpflichtige Seminar ist für die Studierenden im Rahmen ihresdualen Studiums an der iba kostenlos. Zum Abschluss wird ein Zertifikat über dieerfolgreiche Teilnahme ausgestellt.Nach dem erfolgreich durchgeführten Pilotprojekt mit ServiceQualität Deutschlandplant die iba, ihr Angebot auch für andere Fachrichtungen zu erweitern.Lesen Sie mehr über ServiceQualität Deutschland. (https://www.q-deutschland.de/)Erfahren Sie mehr über die dualen Bachelorstudiengänge BWL | Sales Managementund BWL mit interkultureller Qualifikation | Sales Management an der iba.(https://www.ibadual.com/Duales-Studium/BWL-Sales-Management)Pressekontakt:iba | Internationale BerufsakademieCarolin SchimpfManagerin Marketing KommunikationPoststraße 4-6D-64293 DarmstadtTelefon: +49 6151 492488-265E-Mail: mailto:carolin.schimpf@ibadual.comWeb: http://www.ibaDual.comFolgen Sie der iba in den sozialen Medien @ibaDualWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129382/4780761OTS: iba - Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH