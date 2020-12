Luxemburg, 03.12.2020. ESG-konforme Fonds und nachhaltige Investments sind aktuell in aller Munde. Die Service-KVG Axxion S.A. hat sich dem Thema auf weiterführender Ebene angenommen und bietet ihren Geschäftspartnern ab sofort eine klimaneutrale Administration der gemeinsamen Fondsprodukte an. Der Alltag einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verursacht zwangsläufig CO2-Emissionen, beispielwiese durch IT-Nutzung, die Infrastruktur der Büros und die Arbeits- und Reisewege der Mitarbeiter. Axxion hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu analysieren, nach Möglichkeit zu reduzieren und die verbleibende Menge zu kompensieren. Dazu hat die KVG eine Kooperation mit dem namhaften Anbieter "ClimatePartner" abgeschlossen. Darüber hinaus werden regionale Projekte zum Naturschutz selbst initiiert oder gefördert. So wurde beispielsweise jüngst die Partnerschaft mit Imker David Girra besiegelt, um mit Hilfe von Bienenpatenschaften die Vielfalt der Natur und den Erhalt des Ökosystems in der Heimatregion zu unterstützten.



Im Bereich der Asset Allokation, also bei der Auswahl der Zielinvestments, in welche ein Fonds investiert, wurde der Nachhaltigkeitsgedanke schon vor längerem von vielen Akteuren aufgegriffen. So wirbt eine Vielzahl an Fonds damit, nachhaltig bzw. ESG-konform zu sein. "Als Anbieter von Private-Label-Fonds wollten wir das Thema Nachhaltigkeit nicht allein in die Verantwortung unserer Geschäftspartner legen, sondern unseren eigenen Beitrag leisten. Die Administration ist ein fester Bestandteil eines jeden Fonds. Der Nachhaltigkeitsgedanke muss konsequenterweise die Administration des Fonds umfassen. Nur auf diesem Wege können Anleger in einen wirklich rundum nachhaltigen Fonds investieren", so Stefan Schneider, Vorstand der Axxion S.A.. "Deshalb haben wir uns entschieden, neben unserem sozialen und gesellschaftlichen Engagement, welches wir seit vielen Jahren pflegen, einen weiteren Schwerpunkt auf die Umwelt zu setzen und ab sofort klimaneutral zu agieren".