Vonovia übernimmt Portfolio mit Mietwohnungen in Kiel

Der Immobilien-Konzern Vonovia meldet einen Zukauf: Noch im laufenden Jahr wird man ein Portfolio mit 1.000 Wohnungen in Kiel übernehmen. „Die kartellrechtliche Zustimmung erfolgte bereits am 27. November 2020. Der Übergang der Wohnungen ist für den 30. Dezember 2020 vorgesehen”, kündigt das DAX-notierte Unternehmen aus Bochum an. Verkäufer des Portfolios ist die dänische H&L Ejendomme A/S. Zum Kaufpreis macht Vonovia ...