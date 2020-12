Stibo Systems verzeichnet deutliche Geschäftssteigerung nach Abklingen der Pandemie-Schockstarre

Hamburg (ots) - Anbieter von Stammdatenverwaltungslösungen beendet erste Hälfte

seines Geschäftsjahres mit 165 Prozent höherem Auftragseingang als geplant



Stibo Systems (http://www.stibosystems.com/de/) , ein weltweit führender

Anbieter von Stammdatenverwaltungslösungen (Master Data Management, MDM),

beendet die erste Hälfte seines Geschäftsjahres (Mai bis Oktober 2020) mit einem

um 165 Prozent höheren Auftragseingang als geplant. Das Softwareunternehmen

sieht im Zuge von Covid-19 eine dramatische Verschiebung des Geschäfts: Von

einem Beinahe-Stillstand zu einer V-förmigen Erholung seit August mit einer

sprunghaft ansteigenden Nachfrage in ausgewählten Branchen, die das größte

Potenzial haben, vom zunehmenden Trend zur Digitalisierung zu profitieren. Dazu

gehören der Einzelhandel, Finanzinstitute - und die Industrie.





"Als die Pandemie viele Länder zum Lockdown zwang, waren sehr viele Unternehmenwie in Schockstarre. Die Manager zögerten, Entscheidungen zu treffen.Investitionen, die ursprünglich für die erste Jahreshälfte geplant waren, wurdenverschoben", sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. Er fährt fort: "Wirhaben zwar schon seit Beginn unseres Geschäftsjahres ein steigendes Interesse anunseren Leistungen verzeichnet. Seit August können wir aber von einem deutlichenNachfrageschub sprechen: Die Unternehmen sehen sich zunehmend zum Handelngezwungen und erkennen, wie wichtig es ist, ihre Daten gut strukturiert undexakt zu halten, um sie effektiv zu nutzen und zu teilen. Sie investieren dahermassiv in ihre Stammdatenverwaltung. Infolgedessen haben unsere Verkäufe imzweiten Quartal, von August bis Oktober, trotz der Pandemie einen Rekordgebrochen. Mit einem Umsatz von 112 Millionen DKK war es das beste Quartal inder Geschichte von Stibo Systems, wobei 37 Prozent unserer Neukunden aus derIndustrie kamen. Innerhalb der Branche wächst das Bewusstsein dafür, wie vielbesser Industrieunternehmen wie Carl Zeiss oder Saint-Gobain nahtlos mitDienstleistern, Lieferanten, ihren Kunden und Dritten zusammenarbeiten können,wenn sie eine passende MDM-Lösung installiert haben."Der CEO von Stibo Systems sieht diese Entwicklung als transformatorisch an. "Alsdie Pandemie ausbrach, wurde sehr schnell klar, welche Unternehmen am wenigstenlitten und welche davon profitierten. So konnten beispielsweise die großenOnline-Händler, die bereits über ausgereiftere Lösungen zur Stammdatenverwaltungverfügten, sofort auf die gestiegene Marktnachfrage reagieren. DieIndustrieunternehmen haben daraus gelernt und holen bei der Stammdatenverwaltungauf, weil sie den Einfluss zu schätzen wissen, den eine gute MDM-Lösung auf die