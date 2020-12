Klein, mittelständisch - und zukunftssicher / Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft auf dem Deutschen Logistik-Kongress 2020

Bremen (ots) - Nachhaltigkeit, Corona, Digitalisierung oder New Work: Diese

Trends beschäftigen nicht nur Konzerne. Auch kleine und mittlere Unternehmen

sind direkt von ihnen betroffen. Und besonders diese kämpfen in diesen Zeiten um

internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wie sie der aktuellen Situation trotzen und

sich in Sachen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit hervortun, stellten einige

Experten auf dem Deutschen Logistik-Kongress 2020 vor.



Die KMU sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und in "Zeiten voller

Polemik, Populismus und Polarisierung" brauche die deutsche Wirtschaft ein

starkes Rückgrat, so Dr.-Ing. Christoph Beumer, CEO des

Intralogistikunternehmens Beumer Group. Dieser Rolle sind sich die KMU auf dem

Deutschen Logistik-Kongress bewusst und tun alles dafür, gestärkt aus der Krise

hervorzugehen.









"Corona fokussiert die Logistik und den Mittelstand", stellte Günther Jocher,

Vorstand des Logistikdienstleisters Group7, fest. Er beobachtet zwei Trends, die

sein Unternehmen zum einen als Logistiker und zum anderen als Mittelständler

betreffen: "Im Krimi am Sonntag wird der Tote nicht mehr in der Logistikhalle

gefunden. Die Logistik wird endlich positiv ins Zentrum gestellt." Ein guter

Trend, den Jocher auch daran festmacht, dass das öffentliche Interesse an

Einschätzungen von Logistikdienstleistern zu Corona steigt. Auch profitieren

besonders KMU von schnellen Hilfen seitens des Staates, um durch die Krise zu

kommen. Auf Kurzarbeit hat Group7 jedoch bewusst verzichtet: "Wir müssen die

Krise nutzen, um neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln und den

Zusammenhalt im Unternehmen zu stärken."



Nachhaltigkeit: eine besondere Bedeutung für KMU



Zusammenhalt zu fördern, ist auch ein Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, die

nicht nur bei Group7 in besonderer Weise die Menschen in den Unternehmen

berücksichtigt. Auch der Erhalt von Arbeitsplätzen ist ein wichtiger Beitrag zur

sozialen Verantwortung, so Sebastian Windeck vom familiengeführten

Traditionsunternehmen Metallbau Windeck. Dass Nachhaltigkeit besonders für

Familienunternehmen eine wichtige Rolle spielt, verdeutlichte auch Prof. Kai

Furmans vom Karlsruher Institut für Technologie und Vorsitzender des

Wissenschaftlichen Beirats der Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. Denn

Familienunternehmen streben per se nach der Erhaltung von Produktionsfaktoren

und damit der Wirtschaftlichkeit für die folgenden Generationen. Dazu zählt auch

der Erhalt natürlicher Ressourcen, ist sich Dr. Michael Faller vom

Verpackungshersteller August Faller GmbH & Co. KG sicher. Sein Unternehmen legt

daher Wert auf nachhaltige Produkte: "Verpackungen sind unverzichtbar und ein



