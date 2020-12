Berlin (ots) - Ab dem 1. Dezember 2020 und pünktlich zur Weihnachtszeit ist die

Wackler Group neuer Partner von DEUTSCHLAND RUNDET AUF. Ab sofort haben alle

Mitarbeiter der Wackler Group die Möglichkeit, monatlich einen kleinen Betrag

ihres Lohns oder Gehaltes zu spenden. Die Wackler Group verdoppelt die Spenden

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Spenden werden zu 100 Prozent an

die Förderprojekte von DEUTSCHLAND RUNDET AUF weitergeleitet und unterstützen

sozial benachteiligte Kinder in Deutschland.



Peter Blenke, Vorstand/CEO der Wackler Holding SE sagt: "Als Unternehmen haben

wir uns verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen. Für unsere Arbeit, für das

Klima, die Umwelt sowie für unsere Mitmenschen. Wir setzen uns für mehr

Nachhaltigkeit ein, sind klimaneutral und engagieren uns sozial. Als Partner bei

DEUTSCHLAND RUNDET AUF unterstützen wir Kinder in Deutschland, die in Armut

leben. Mit Ihrer Hilfe tragen wir gemeinsam dazu bei, das Leben der Kinder und

Jugendlichen ein wenig sicherer und schöner zu gestalten."







auf die kommende Kooperation: "Ich bin sehr glücklich darüber, mit der Wackler

Holding einen neuen Partner gefunden zu haben, der seiner sozialen Verantwortung

einen hohen Stellenwert einräumt und sich daher gemeinsam mit seinen

Mitarbeitern für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen möchte.

Die Spenden kommen derzeit insbesondere Förderprojekten im Bereich der

Schulbildung und der Begleitung von Familien, die unter großem psychosozialen

Druck stehen, zugute."



Über die Wackler Group



Wackler Holding SE ist eines der führenden Facility-Management-Unternehmen und

bietet neben dem umfassenden Gebäude Service auch Personaldienstleistungen,

Security-Services sowie Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsberatung an. Die Wackler

Group blickt auf über 111 Jahre Firmengeschichte zurück, die zugleich

Familiengeschichte ist. Den Grundstein legte Friedrich Wackler im Jahr 1909, als

er in München ein Fensterreinigungsunternehmen gründete. Seitdem wurden

zahlreiche Dienstleistungsbereiche hinzugewonnen und das Unternehmen hat sich zu

einer Holding mit über 6.000 Mitarbeitern entwickelt.



http://www.wackler-group.de

Pressekontakt: Elvira Stern

Wackler Holding SE

Schatzbogen 39

81829 München



Über DEUTSCHLAND RUNDET AUF



Die gemeinnützige Stiftung DEUTSCHLAND RUNDET AUF hat das Ziel, die

Chancengerechtigkeit für Kinder in Deutschland zu verbessern, deren Familien von

Armut betroffen sind. Die Kleinstspenden werden zu 100% an gemeinnützige

Förderprojekte weitergeleitet, die Kinder und ihre Eltern durch Angebote wie

frühkindliche Bildung, Mentorenprogramme, Unterstützung im Schulleben,

Gewaltprävention oder Elternbildung unterstützen. Alle Projekte wurden durch das

unabhängige Analysehaus Phineo geprüft und wirken besonders nachhaltig.



Pressekontakt:



Christina Franzen

Mail: mailto:presse@deutschland-rundet-auf.de

Fon: +491604891516



Christina Franzen Leiterin Kommunikation & Marketing

DEUTSCHLAND RUNDET AUF Partner GmbH

http://www.deutschland-rundet-auf.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104527/4780899

OTS: DEUTSCHLAND RUNDET AUF





Anke Merz-Betz, Geschäftsführerin der Stiftung DEUTSCHLAND RUNDET AUF freut sichauf die kommende Kooperation: "Ich bin sehr glücklich darüber, mit der WacklerHolding einen neuen Partner gefunden zu haben, der seiner sozialen Verantwortungeinen hohen Stellenwert einräumt und sich daher gemeinsam mit seinenMitarbeitern für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen möchte.Die Spenden kommen derzeit insbesondere Förderprojekten im Bereich derSchulbildung und der Begleitung von Familien, die unter großem psychosozialenDruck stehen, zugute."Über die Wackler GroupWackler Holding SE ist eines der führenden Facility-Management-Unternehmen undbietet neben dem umfassenden Gebäude Service auch Personaldienstleistungen,Security-Services sowie Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsberatung an. Die WacklerGroup blickt auf über 111 Jahre Firmengeschichte zurück, die zugleichFamiliengeschichte ist. Den Grundstein legte Friedrich Wackler im Jahr 1909, alser in München ein Fensterreinigungsunternehmen gründete. Seitdem wurdenzahlreiche Dienstleistungsbereiche hinzugewonnen und das Unternehmen hat sich zueiner Holding mit über 6.000 Mitarbeitern entwickelt.http://www.wackler-group.dePressekontakt: Elvira SternWackler Holding SESchatzbogen 3981829 MünchenÜber DEUTSCHLAND RUNDET AUFDie gemeinnützige Stiftung DEUTSCHLAND RUNDET AUF hat das Ziel, dieChancengerechtigkeit für Kinder in Deutschland zu verbessern, deren Familien vonArmut betroffen sind. Die Kleinstspenden werden zu 100% an gemeinnützigeFörderprojekte weitergeleitet, die Kinder und ihre Eltern durch Angebote wiefrühkindliche Bildung, Mentorenprogramme, Unterstützung im Schulleben,Gewaltprävention oder Elternbildung unterstützen. Alle Projekte wurden durch dasunabhängige Analysehaus Phineo geprüft und wirken besonders nachhaltig.Pressekontakt:Christina FranzenMail: mailto:presse@deutschland-rundet-auf.deFon: +491604891516Christina Franzen Leiterin Kommunikation & MarketingDEUTSCHLAND RUNDET AUF Partner GmbHhttp://www.deutschland-rundet-auf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104527/4780899OTS: DEUTSCHLAND RUNDET AUF