Frankfurt am Main (ots) - In der Vergangenheit hatten Fintech-Startups meist das

Ziel, die Marktführerschaft in ihren jeweiligen Produktkategorien zu gewinnen.

Als Ergebnis standen sie den etablierten Finanzdienstleistern in der Regel

kompetitiv gegenüber. Das hat sich im Zeitverlauf erheblich gewandelt. Bereits

seit einiger Zeit kooperieren Fintech-Startups mit traditionellen Dienstleistern

im Finanzsektor und auch immer mehr untereinander. Das zeigen die Ergebnisse des

dritten Fintech-Kooperationsradars der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland.



Fintech-Kooperationen sowohl 2019 als auch 2020 rückläufig





Während im Jahr 2018 mit 527 Kooperationen der bisherige Rekordwert gezähltwerden konnte, kam es 2019 mit 501 Kooperationen erstmals zu einem leichtenRückgang. Ein Trend, der sich voraussichtlich auch 2020 fortsetzen wird. Imlaufenden Jahr konnten bis Ende September insgesamt erst 350 neue Kooperationenregistriert werden. Dennoch haben große Banken und Versicherungen ihreKooperationen in 2020 um fast 20% weiter gesteigert. "Wir stellen fest, dassBanken und Versicherungen bei der Auswahl ihrer Kooperationspartner deutlichstrategischer vorgehen. Es geht nicht mehr um die Maximierung der reinenKooperationsanzahlen. Die Kooperation muss zur Strategie und den angestrebtenSynergien passen", erklärt Sven Meyer, Leader Fintech bei PwC Deutschland.COVID-19 beschleunigt operative KooperationenCOVID-19 hat den Trend zu operativen Kooperationen aktuell beschleunigt. So istihr Anteil im laufenden Jahr erstmals auf 70% gestiegen. Auch absolut liegen die245 operativen Kooperationen bis zum September des laufenden Jahres 5% über demVergleichswert aus 2019. "COVID-19 hat den Fokus eindeutig auf die schnelleLösung operativer Digitalisierungsprojekte gelenkt. Insofern gab es schon imzweiten und dritten Quartal einen Anstieg bei dieser Kooperationsform", so SvenMeyer.COVID-19 führt zu deutlichem Rückgang finanzieller KooperationenFinanzielle Kooperationen in Form von Venture Capital, Venture Debt oderAkquisitionen machen 30% aller seit 2012 analysierten Kooperationen aus. IhreAnzahl ist bis 2019 kontinuierlich auf einen Rekordwert von 181 Transaktionengestiegen. Im laufenden Jahr wurden bis Ende September erst 90 Dealsbekanntgegeben. 2020 wird somit erstmals hinter dem Vorjahr zurückbleiben."COVID-19 hat die Investitionslaune strategischer Investoren vorerst deutlichgebremst", erklärt Sven Meyer.Banken & Versicherungen kooperieren am häufigsten mit Technologie-StartupsBanken und Versicherungen in Deutschland arbeiten am häufigsten mitTechnologie-Startups zusammen. Das ergibt die Analyse der insgesamt 1.311 Bank-und Versicherungs-Partnerschaften. Banken sind mit insgesamt 844Fintech-Kooperationen doppelt so viele Partnerschaften eingegangen wieVersicherer, die auf insgesamt 467 Kooperationen kommen. Auf dem dritten Rangfolgen Medienunternehmen mit 136 Fintech-Kooperationen.Während der Vorsprung der Banken zwar insgesamt immer noch sehr deutlich ist,holen Versicherer insbesondere bei operativen Kooperationen auf. So liegenVersicherer bei der Anzahl neuer operativer Kooperationen im laufenden Jahr mit61 sogar vor Banken mit 58. "Beschleunigt durch COVID-19 werden neu vereinbarteoperative Kooperationen von Versicherern einen neuen Rekordstand erreichen.Banken haben dagegen ihre Aktivität bei operativen Kooperationen seit demRekordjahr 2018 reduziert", ergänzt Sven Meyer.Pressekontakt:Dennis PagelPwC Communications, PwC GermanyTel.: +49 211 9817939E-Mail: mailto:dennis.pagel@pwc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8664/4780973OTS: PwC Deutschland