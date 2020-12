Skitouren und Schneeschuhgehen, seit Jahren im Trend, boomen erneut. Touren-Ausrüstungen sind gefragt wie nie. "Bei Tourenski- und Bindungen können wir gar nicht so viel produzieren, wie vom Handel bestellt wurde", heißt es beim Skihersteller Völkl. Schneeschuhe seien seit Oktober ausverkauft und würden nachproduziert.

Denn es fehlt an Alternativen. Menschen etwa, die den Weihnachtsurlaub sonst anderweitig verbringen, in südlichen Regionen beim Tauchen etwa, "werden sich überlegen, in die Berge zu gehen", sagt der Sprecher der DAV-Sektion München, Markus Block.

Gemeinden in Bayern fürchten den Müll- und Verkehrskollaps. Besucher können nicht einmal in Gaststätten einkehren oder übernachten. Das heißt: Autoschlangen durch die Orte, Brotzeitpapier in der Landschaft, Notdurft hinterm Busch - und für die Einheimischen: Kein müder Euro. Denn Hotels und Hütten sind dicht.

Im Frühjahr wollten die Bürgermeister des Tegernseer Tals Ausflüge in ihre Region behördlich untersagen lassen, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnte damals aber derartige Vorstöße ab.

"Es liegt mir fern, als Bürgermeister eines Tourismusortes die Leute aufzufordern, zuhause zu bleiben", sagt nun der Bayrischzeller Rathauschef Georg Kittenrainer (CSU) mit Blick auf den Winter. Skischulen, Liftbetreiber, Hoteliers und Gastronomen treffe es "sehr hart". Zugleich rechne er mit großem Andrang - notfalls "müssen wir uns etwas überlegen". Wenn die Sicherheit es erfordere, weil Parkplätze überfüllt seien und Abstände nicht mehr einzuhalten seien, müsse eventuell die Polizei einschreiten. "Voll ist voll."