München (ots) - Steigender Bedarf an schnellem InternetStabil durch die Krise: M-net zieht Corona-Bilanz- Steigende Nachfrage nach hohen Bandbreiten bei Privat- und Geschäftskunden- Datenvolumen in den Netzen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent- Neues Sponsoring-Konzept: digital und auf Abstand- Mitarbeitergetriebene Entwicklung eines New Work Konzepts- Arbeitgeberattraktivität steigt: M-net stabil in der KriseSeit ihrem Beginn im Frühjahr 2020 hat die Corona-Pandemie massive Auswirkungenauf nahezu alle Lebensbereiche und Wirtschaftsbranchen weltweit. Eine der Folgenist der rasant wachsende Bedarf an schnellen und stabilen Internetanschlüssen.Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net hat zum Ende des Jahres 2020 Bilanzgezogen. Das Ergebnis: Mit Beginn der Corona-Krise ist der Datenverkehr fürInternet und Telefonie in den Netzen von M-net sprunghaft um rund 50 Prozentangestiegen und nach den Sommermonaten auf unverändert hohem Niveau geblieben.Auch die Produktnachfrage im Corona-Zeitraum bestätigt diesen Trend: Sowohl dieBuchungen von Privatkundenanschlüssen mit Bandbreiten über 300 Mbit/s als auchdie Bandbreiten-Upgrades von Geschäftskunden sind signifikant gestiegen. Währendsich diese Entwicklung in der kommenden Zeit fortsetzen dürfte, hat sich M-netin der Krise als sicherer und verantwortungsvoller Arbeitgeber etabliert.Für die steigende Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen sind insbesonderezwei Gründe maßgeblich. Zum einen haben viele Menschen ihre Bürotätigkeit insHome-Office verlegt und mussten dort teilweise auch Kinder beim Home-Schoolingbetreuen. Zum anderen verbringen sie aufgrund der Kontaktbeschränkungen auchmehr Freizeit zuhause und haben daher im privaten Bereich einen erhöhten Bedarfan schnellen Internetanschlüssen. Vor allem, wenn mehrere Nutzer gleichzeitigbandbreitenintensive Anwendungen wie Cloudcomputing, Webkonferenzen,Videostreaming oder Gaming nutzen, geraten langsame Internetanschlüsse unter 50Mbit/s schnell an ihre Grenzen. Zugleich stieg der Bedarf an leistungsfähigenAnbindungen auf Unternehmensseite - insbesondere, um den erhöhten Datenverkehrder zahlreichen Mitarbeiter im Home-Office zu bewältigen.Daten-Traffic steigt um 50 Prozent"Pauschal können wir feststellen, dass das gesamte Datenverkehrsvolumen seitBeginn der Corona-Krise im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019 um satte 50Prozent zugenommen hat. Der Upstream-Traffic hat sich aufgrund vonHome-Schooling und Home-Office sogar mehr als verdreifacht. Beim Video- undMusikstreaming sehen wir einen Zuwachs von 30 Prozent. Dies sind klare Belege