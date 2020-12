WIESBADEN (ots) - Die durchschnittliche Mobilität in Deutschland ist im November

2020 um 8,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Dies geht aus einer

Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

einen Monat nach dem Inkrafttreten des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der

Corona-Pandemie zum 2. November hervor. Die Mobilität ging demnach im November

deutlich zurück, während im Oktober noch ein leichter Anstieg von

durchschnittlich 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat zu beobachten war.



Regionale Unterschiede: Größte Rückgänge in den Stadtstaaten





In 14 von 16 Bundesländern ging die Mobilität im November zurück. Die stärkstenRückgänge sind in den Stadtstaaten zu beobachten: In Hamburg und Berlin fiel diedurchschnittliche Mobilität seit Beginn der Beschränkungsmaßnahmen um etwa 19 %,in Bremen um rund 16 % im Vergleich zum November des Vorjahres. In Brandenburglag die Mobilität hingegen etwa 12 % und in Mecklenburg-Vorpommern etwa 9 % überdem Niveau des Vorjahresmonats.Über die Bundesländer hinweg lassen sich zudem Unterschiede derBevölkerungsmobilität zwischen Wochenenden und Werktagen feststellen. AnWerktagen lag die Mobilität in den ersten vier Wochen des Teil-Lockdowns imBundesschnitt 7 % unter dem Vorjahresniveau, während der Rückgang an Wochenendenmit rund 15 % deutlich höher ausfiel. Dies deutet darauf hin, dass große Teileder Bevölkerung unter der Woche ihren regulären Beschäftigungen nachgingen,während auf üblicherweise am Wochenende stattfindende Freizeit- undErholungsaktivitäten eher verzichtet wurde. Diese Unterschiede lassen sich auchfür die Reisedistanz feststellen: Die durchschnittliche Reisedistanz ging seitEinführung der Beschränkungsmaßnahmen am 2. November an Werktagen imBundesdurchschnitt um 10 % gegenüber dem Vorjahr zurück, an Wochenenden um 25 %.Die Zahlen zeigen, dass im November insbesondere auf längere Reisen verzichtetwurde.Verlauf von Mobilität und 7-Tage-InzidenzDie Analyse der Bevölkerungsmobilität basiert auf der Annahme, dass Mobilitätein wichtiger Indikator für die Zahl sozialer Kontakte ist, welche sich wiederumdirekt auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Geht man davon aus, dass einRückgang der Mobilität mit einem Zeitverzug von 21 Tagen zu einer Verringerungder 7-Tage-Inzidenz führt, sollten die Mobilität vor 21 Tagen und die aktuelleInzidenz gleichförmig verlaufen. Der geschätzte Zeitverzug basiert wiederum aufder Annahme, dass es ungefähr 21 Tage dauert, bis eine Person, die sich mit demCoronavirus angesteckt hat, in den Inzidenzwerten erfasst ist. Daher wird das 21Tage zurückliegende Mobilitätsgeschehen in Bezug zur aktuellen Mobilität und