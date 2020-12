Berufung von Leigh Curyer in das Advisory Board und von John Jentz in das Board of Directors von International Consolidated Uranium

VANCOUVER, BC, 3. Dezember 2020 – International Consolidated Uranium Inc. (das „Unternehmen” - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/internationa ...) (TSXV: CUR) gibt bekannt, dass Leigh Curyer mit Wirkung ab dem 3. Dezember 2020 aus dem Board of Directors (das „Board”) des Unternehmens ausgeschieden ist und in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde. Das Unternehmen meldet außerdem, dass John Jentz zum leitenden Director in das Board of Directors berufen wurde und dass Trevor Thiele aus dem Board ausgeschieden ist. Philip Williams, der CEO des Unternehmens, wurde anstelle von Herrn Curyer zum Chairman des Boards berufen.

Leigh Curyer erklärte dazu wie folgt: „Die heutigen Veränderungen stehen im Einklang mit dem nächsten Schritt in der geplanten Weiterentwicklung von International Consolidated Uranium. Trevor und ich haben den Übergang des Unternehmens zu einem führenden Konsolidator von Uranprojekten weltweit begleitet, und nun, da sich das Unternehmen fest auf diesem Kurs befindet, ist es an der Zeit, dass das neue Board die Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit steuert. Parallel dazu durchläuft NexGen den endgültigen Machbarkeits- und Genehmigungsprozess für die Erschließung des weltweit größten Uranprojekts. Ich freue mich, das Unternehmen in meiner neuen Rolle als Mitglied des Advisory Board beraten zu können.“

Philip Williams, der CEO, merkte wie folgt an: „Im Namen aller Aktionäre möchte ich sowohl Leigh als auch Trevor für ihr Engagement und ihre Leistungen in den vergangenen Jahren danken. Beide haben wesentlich an der Gründung des Unternehmens mitgewirkt und sich stark für das neue Geschäftsmodell eingesetzt und dabei im Übergangsprozess sehr viel Weitblick und unermüdlichen Einsatz gezeigt. Da Leigh ein führender Experte im Uransektor ist, war es für das Unternehmen ausgesprochen wertvoll und wichtig, seine weitere Einbindung in das Advisory Board sicherzustellen. Außerdem möchte ich John im Board willkommen heißen. John bringt jahrzehntelange Finanz- und Bergbauerfahrung mit, unter anderem als Director von North American Palladium, wo er den erfolgreichen Verkauf an Impala Platinum beaufsichtigt hat.”