Initiierung der ersten Studie bei soliden Tumoren mit zellulärer Immuntherapie-Plattform UniCAR

DRESDEN, Deutschland, 3. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- GEMoaB, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Immuntherapien der nächsten Generation für schwer behandelbare Krebserkrankungen spezialisiert hat, gab heute die Apherese des ersten Patienten in einer Phase-IA-Studie mit UniCAR-T-PSMA bekannt, dem ersten Produktkandidaten für solide Tumoren seiner patentrechtlich geschützten, zellulären Immuntherapie-Plattform UniCAR. Die Studie wird mit Patienten mit PSMA-positiven, rezidivierten/refraktären soliden Tumoren im Spätstadium durchgeführt. Die UniCAR-Plattform wurde mit dem Ziel konzipiert, durch einen rasch schaltbaren Ein-/Aus-Modus exzellente Kontrolle über die universellen CAR-T-Effektorzellen sicherzustellen. UniCAR besitzt zudem eine hohe Flexibilität, da die UniCAR-T-Zellen durch den Einsatz verschiedener löslicher Adapter (Targeting Modules, TMs), effektiv auf verschiedene Tumorantigene der Wahl gelenkt und aktiviert werden können.

GEMoaB gibt Start von Phase-IA-Studie mit erstem Produktkandidaten für solide Tumoren seiner rasch an- und abschaltbaren UniCAR-T-Plattform (UniCAR) bei fortgeschrittenen PSMA-exprimierenden Malignomen bekannt

„Die einzigartige Fähigkeit, UniCAR-T-Effektorzellen schnell an- und abzuschalten und dadurch ihre Aktivität eng zu kontrollieren – die wir jetzt in unserer laufenden UniCAR-T-CD123-Studie bei AML nunmehr auch klinisch validiert haben – kann dazu beitragen, viele der Limitierungen herkömmlicher CAR-T-Therapien zu überwinden, vor allem wenn weniger differenziell exprimierte Antigene bei soliden Tumoren das therapeutische Target sind", sagte Prof. Dr. Gerhard Ehninger, Mitbegründer und Chief Medical Officer von GEMoaB. „Unsere erste klinische UniCAR-Studie bei soliden Tumoren ist daher für GEMoaB von größter Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass das PSMA-Antigen ein hervorragendes erstes Target darstellt, da es nicht nur auf der Tumoroberfläche, sondern auch auf den neugebildeten Blutgefäßen des Tumors exprimiert wird, was ein doppeltes Angriffsziel der UniCAR-T-Zellen auf den malignen Zellen ermöglicht."