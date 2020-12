HAMBURG (dpa-AFX) - Für den Hafenlogistiker HHLA ist es kein leichtes Jahr mit vielen Fragezeichen. Wegen der Corona-Krise gibt es noch viel Ungewissheit, wie es die nächsten Monate weitergeht, gleichzeitig laufen Gespräche über mögliche Kooperationen mit dem Konkurrent Eurogate. Auch da scheint nicht alles glatt zu laufen. Was bei dem Unternehmen los ist, wie Analysten die Lage einschätzen und was die Aktie macht.

Die Auswirkungen kamen etwas zeitversetzt, aber im zweiten Quartal hat die Corona-Krise den Konzern dann hart getroffen: Es kamen deutlich weniger Schiffe aus China an - und die, die ankamen, waren zum Teil nur halb mit Containern gefüllt. Der Hamburger Hafen und damit auch die HHLA als größter Umschlagbetrieb sind zu einem wesentlichen Teil vom Warenverkehr mit China abhängig. Insgesamt lag das Minus beim Containerumschlag im zweiten Quartal bei 18 Prozent. Da hatte der Konzern längst zu verstehen gegeben, dass diese Mengen im Rest des Jahres nicht mehr aufgeholt werden können.

Nach und nach entspannt sich die Lage aber: In China wächst die Wirtschaft wieder, das wirkt sich auch positiv auf den Hafenlogistiker aus. Der Containerumschlag und die Containertransporte verzeichnen trotzdem weiter Rückgänge. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten traut sich der Konzern weiterhin keine Prognose zu. Das Management rechnet allerdings mit starken Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis für das laufende Jahr. In dem im SDax notierten Teilkonzern Hafenlogistik, der den Löwenanteil des Geschäfts ausmacht, waren die Gewinnrückgänge zuletzt besonders stark.

Mitten in den Corona-Wirren im Frühjahr hatte HHLA dann angekündigt, Gespräche über Kooperationen zu führen - und zwar mit Eurogate, ein Container-Terminalbetreiber, der unter anderem Verladeeinrichtungen in Bremerhaven und Hamburg betreibt. Auch bei Eurogate läuft es nicht rund, der Terminalbetreiber schreibt Verluste. Ende Mai hieß es, die Gespräche seien in einem frühen Stadium und es gehe vor allem um Möglichkeiten der Kooperation im deutschen Containergeschäft. Dann war lange nichts mehr dazu zu hören, zuletzt hieß es, die Gespräche seien jetzt in einer entscheidenden Phase. Der NDR berichtet aber auch davon, dass es noch an einigen Stellen hakt. HHLA selbst geht auf Details zu den Verhandlungen nicht weiter ein.