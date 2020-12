Düsseldorf (ots) - Das digitale Handelsunternehmen QVC Deutschland hat den

Startup-Wettbewerb NEXT>IN SUSTAINABILITY ins Leben gerufen. Der Startschuss für

den Wettbewerb fällt heute im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche, die vom 28.11.

bis 10.12.2020 in Düsseldorf stattfindet. Ab sofort können sich Gründer*innen

mit nachhaltigen Produkten in den Bereichen Fashion, Food und Beauty bewerben.

Mit NEXT>IN SUSTAINABILITY verfolgt QVC das Ziel, nachhaltige Konsumgüter zu

fördern und damit das Bewusstsein für einen nachhaltigen Alltag zu stärken.



Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

begrüßt die Ausrichtung des Wettbewerbs auf nachhaltige Startups in den

Kategorien Fashion, Food und Beauty und insbesondere die Verfolgung einer klaren

Nachhaltigkeitsstrategie und die Produktion nach hohen sozialen und ökologischen

Standards als Auswahlkriterium. Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette

ist ein wichtiges Anliegen des BMZ, das es beispielsweise im Bereich Textilien

mit dem Textilbündnis oder dem Grünen Knopf voranbringt.







nachhaltigen Konsum", erklärt Mathias Bork, CEO QVC Deutschland. "Mit unserer

Plattform und unserer Erfahrung tragen wir unseren Teil dazu bei, Startups mit

nachhaltigen Produkten erfolgreich zu machen. Wir unterstützen bereits seit

längerem Gründer*innen mit unserer Initiative QVC NEXT. Nun legen wir erstmals

den Fokus auf nachhaltige Konsumgüter."



QVC bietet Plattform und professionelles Coaching



Der Wettbewerb eröffnet Startups eine einzigartige Chance, ihre nachhaltigen

Produkte erfolgreich auf den Markt zu bringen. Die Gewinner*innen erhalten

Zugang zu QVCs langjähriger Erfahrung in der Produktentwicklung, im Marketing

und im Vertrieb. Insbesondere werden die Produkte über verschiedene Kanäle von

QVC vertrieben, die rund 1,7 Millionen Kund*innen in Deutschland und Österreich

erreichen. Darüber erhalten die Gewinner*innen verschiedene Trainingsangebote

aus dem Hause QVC.



Hochkarätiger Expert*innenrat bewertet eingereichte Produkte



Die Bewerbungen werden von einer Fachjury aus den Bereichen Entrepreneurship,

Nachhaltigkeit, Mode und Vertrieb bewertet. Je Kategorie zeichnet sie eine*n

Gewinner*in aus.



In der Jury sitzen:



- Mali M. Baum, Gründerin WLounge und Magda Group,

- Gunther Beger, Leiter der Abteilung Globale Gesundheit, Wirtschaft, Handel und

ländliche Entwicklung im BMZ,

- Carsten Jürgens, Vice President Merchandise QVC Deutschland,

- Björn Kaminski, Nachhaltigkeitsexperte Bundesverband Deutsche Startups e.V.,

- Barbara Meier, BMZ Textilbotschafterin und



