Aktie der Woche: Palantir Technologies

Palantir Technologies (PLTR.US) ist ein relativ neues Unternehmen für Aktienhändler, da es Ende September sein Börsendebüt hatte. Es hat die Aufmerksamkeit des Marktes durch seinen gigantischen Anstieg des Aktienkurses erregt, der allein im November fast 170% zulegte! Die Aktien begannen jedoch, die Gewinne wieder zunichte zu machen, nachdem einige Analysten Bedenken hinsichtlich der Bewertung geäußert hatten.



Übersicht

Palantir Technologies ist ein großes Datenanalyse-Unternehmen. Es ist seit Anfang der 2000er Jahre auf dem Markt und hat viele Aufträge von Regierungsbehörden angezogen. Die Gerüchte, die besagen, dass es die Software von Palatir war, die der CIA geholfen habe, Osama bin Laden aufzuspüren, sowie der anhaltende Technologie-Boom haben ein perfektes Umfeld für den Börsengang Ende September geschaffen. Der Aktienkurs stieg während der ersten zwei Monate des öffentlichen Handels um über 200%, da das Unternehmen weiterhin über neue Kundenverträge berichtete und sich damit brüstete, wie seine Software den Unternehmen geholfen habe, Kosten zu senken und die Pandemie zu bewältigen.



Solides Wachstum im 3. Quartal

Diese Behauptungen wurden im Quartalsbericht gestützt. Palantir meldete einen Umsatzzuwachs von 52% im Jahresvergleich und sagte, dass das Unternehmen über ein Dutzend Geschäfte im Wert von jeweils 5 Millionen Dollar abgeschlossen habe. Darüber hinaus sagte das Unternehmen, dass es einen Luft- und Raumfahrtvertrag über fünf Jahre mit einem Gesamtauftragswert von 300 Millionen Dollar abgeschlossen habe. Darüber hinaus berichtete Palantir, dass seine zwanzig größten Kunden 61% seines Umsatzes von Q1 bis Q3 2020 ausmachten, ein merklicher Rückgang von 68% im Vorjahreszeitraum. Dies zeigt, dass die Einnahmeströme des Unternehmens immer stärker diversifiziert werden, was immer gewünscht wird. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal immer noch Verluste, hauptsächlich aufgrund von Kosten im Zusammenhang mit dem Aktienangebot. Bereinigt um diese einmaligen Kosten belief sich der Betriebsgewinn jedoch auf 73,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsverlust von 92 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2019.

Nach den soliden Ergebnissen im 3. Quartal beschloss Palantir, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1.070 bis 1.072 Millionen US-Dollar zu erhöhen, was einer Steigerung von 44% im Jahresvergleich entspricht.



Analysten warnen vor hoher Bewertung

Nach dem massiven Kursanstieg wird das Unternehmen jedoch mit einer sehr hohen Bewertung gehandelt. Der bekannte Leerverkäufer Citron Research sagte am Freitag, den 27. November, dass das Unternehmen eine himmelhohe Bewertung habe und angesichts der jüngsten hohen Volatilität eher einem Kasino als dem Aktienhandel ähneln würde. Citron hat sich ein Kursziel von 20 Dollar pro Aktie gesetzt. Die Anleger begannen Gewinne zu verbuchen, und der Abwärtsbewegung wurde mehr Treibstoff gegeben, nachdem Morgan Stanley sagte, dass die aktuelle Bewertung nicht durch die Fundamentaldaten gestützt werde. Die Aktien schlossen gestern über 33% unter dem Intraday-Allzeithoch. Es ist jedoch anzumerken, dass Analysten die guten Aussichten für das Geschäft von Palantir nicht in Frage stellen, sie sind lediglich besorgt darüber, dass der Aktienkurs den Fundamentaldaten weit voraus ist.

Der Aktienkurs von Palantir Technologies (PLTR.US) erlebte seit dem Börsengang Ende September einen massiven Anstieg. Die Aktie begann nach den Warnungen der Analysten zu fallen, reagiert jedoch auf die Fibonacci-Retracements der 2-monatigen Aufwärtsbewegung. Obwohl sie gestern zweimal das Fibonacci-Retracement von 50% getestet hatte (21,30 Dollar), konnte sie sich über dem Niveau halten. Der kurzfristige Widerstand wird mit dem Fibonacci-Retracement von 38,2% bei 23,40 Dollar markiert. Quelle: xStation 5



