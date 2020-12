Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Eyemaxx Real Estate schließt Projekt an Wiener Siemensstraße ab Der Immobilien-Konzern Eyemaxx Real Estate trennt sich von dem Wiener Immobilienprojekt an der Siemensstraße. Man habe dieses an Hamburg Trust übergeben, meldet das Unternehmen am Donnerstag. „Das Projekt wurde im 4. Quartal 2020 fertiggestellt. Auf …