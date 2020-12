Deutsche Börse startet neue Online-Seminare für Privatanleger im Januar / Abendseminare Ihr Weg zur Börse finden von Januar bis April 2021 statt / Seminare für Frauen beginnen im März (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Börse veranstaltet über ihre CapitalMarkets Academy ab 12. Januar 2021 Online-Abendseminare für Privatanleger.Am Anfang der Seminarreihe stehen die Themen "Börsenwissen kompakt", ""Aktienund Anleihen", "Finanznachrichten", "Börsenpsychologie", "Anlagestrategien" und"Asset Allokation". Im weiteren Verlauf wird vertiefend auf weitereAnlageklassen wie ETFs, Optionsscheine, Futures und Zertifikate eingegangen.Zudem werden die Wertpapieranalyse und eine praxisnahe Einschätzung vonHandelssignalen behandelt. Alle Seminare finden online an Werktagen jeweils von17.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr statt.

"Die private Altersvorsorge ist wichtiger denn je. Über unsere Online-Seminarekönnen sich Interessierte trotz Pandemie Börsenwissen aneignen, damit sieinformierte Entscheidungen bei der Geldanlage treffen können. Das Feedback zuunseren Online-Angeboten war bisher durchweg positiv, weil auch per Livestreamein reger Austausch möglich ist", sagt Ulf Mayer, Leiter der Capital MarktesAcademy der Deutschen Börse.Seminare für Frauen gehen 2021 in die nächste RundeDarüber hinaus gehen die Angebote speziell für Frauen im März 2021 weiter.Der Seminartag " Finanzplanung, Geldanlage und Altersvorsorge (https://academy.deutsche-boerse.com/Themen/Finanzinstrumente/Seminare-fuer-Frauen-Finanzplanung-Geldanlage-und-Altersvorsorge-Module-I-III.html) " wird von Frauen für Frauengestaltet und findet am 13. März online statt. Das Programm besteht aus dreiModulen. Das Modul I "Finanzen eine weibliche Perspektive" vermittelt Grundlagender Börse. Im Modul II "Keine Angst vor der Börse" geht es um Vermögensaufbau,Börsenpsychologie sowie Anlageklassen und Anlageinstrumente. Mit Modul III wirdes dann praktisch: Wie eröffne ich ein Depot? Wie suche und finde ich ein fürmich geeignetes Wertpapier?Weitere Informationen zu den Seminaren für Frauen sowie den Abendseminaren "IhrWeg zur Börse" sind unter https://academy.deutsche-boerse.com/iwb zu finden.Börsenwissen können Interessierte zudem auch direkt online und kostenlosabrufen: Unter https://academy.deutsche-boerse.com/Format/E-Learning/ könnenAnlegerinnen und Anleger unabhängig von Ort und Zeit zahlreiche Online-Trainingsabsolvieren.Über die Capital Markets AcademyDie Capital Markets Academy bündelt sämtliche Trainingsaktivitäten der GruppeDeutsche Börse und ist Ansprechpartner für Kapitalmarkt-Know-how undBörsenwissen. Das Angebot reicht von Abendveranstaltungen für Privatanleger undsemiprofessionelle Anleger bis hin zu Fachseminaren, Zertifikatslehrgängen undOnline-Systemschulungen für Intermediäre, Händler, Back Office-Mitarbeiter undweitere Beteiligte aus dem Börsenumfeld. Dabei arbeitet die Capital MarketsAcademy auch mit deutschen und internationalen Weiterbildungseinrichtungen undweiteren Kooperationspartnern zusammen. Die Capital Markets Academy sorgtaußerdem im behördlichen Auftrag für die Weiterentwicklung und Abnahme derHändlerprüfungen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten FrankfurterWertpapierbörse und Eurex Deutschland.Pressekontakt:Carola Dürer+49-(0) 69-2 11-1 47 39mailto:media-relations@deutsche-boerse.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31512/4781108OTS: Deutsche Börse AGISIN: DE0005810055