Belano Medical AG: Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit neuer Produktlinie im Markt

Mit ventrisana (R) hat Belano nun bereits die dritte von vier Produktfamilien in der Vermarktung

Medizinisches Kaugummi zur Vorbeugung von Parodontose, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen

Belano Wandelanleihe derzeit in der Platzierungsphase

Hennigsdorf, 3.12.2020 - Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt in den Bereichen B2B und B2C operativ, hat mit dem Medizinprodukt ventrisana(R) die dritte von vier Produktlinien ab sofort in der Vermarktung und spricht mit einem vollkommen neuen Produkt weitere Zielgruppen an. Das Unternehmen, welches sich in der Platzierungsphase einer Wandelanleihe (WKN: A3H2UW / ISIN: DE000A3H2UW2, Volumen bis zu 15 Mio. EUR, Zinssatz 8,25 % p.a.) befindet, setzt somit wie geplant seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fort.

Belano beschreitet mit ihren Mikrobiom Wirkstoffen und Produkten einen neuen Weg

Das neue Produkt ist ein medizinisches Kaugummi zur Vorbeugung von Parodontose (Parodontitis), Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen sowie zusätzlich Gastritis und Magenkrebs. Konkret agiert der Wirkstoff gegen das als Magenkeim bekannte Bakterium Helicobacter pylori, das auch als ein Auslöser von Parodontitis gilt. Die Oberfläche des im Kaugummi vorhandenen Wirkstoffs ventrisana(R) weist eine hohe Kontakt-Affinität zur Oberflächenstruktur des schädlichen Keims auf. Wirkstoff und Entzündungskeim verhaken sich bei der Berührung der innerhalb von Millisekunden, was unter dem Elektronenmikroskop zu sehen ist und in mehreren Studien nachgewiesen wurde. Durch diese Co-Aggregation wird der schädliche Keim im Mund gebunden und durch den natürlichen Speichelfluss entfernt. Prof. Dr. Christine Lang, Chief Scientific Officer (CSO) der Belano Medical AG: "Wir gehen mit unserem Mikrobiom Wirkstoff ventrisana(R) und dem daraus resultierenden Produkt im Wettbewerb einen vollkommen neuen Weg. Ich bin mir sicher, dass wir hier auf große Resonanz im Markt stoßen, da ein Kaugummi keine Hürde bei der Anwendung bedeutet, die heilende Wirkung schnell spürbar ist und wir eine gute Unterstützung zur Bekämpfung von sehr weit verbreiteten Krankheitsbildern leisten können."