Lufthansa Buchungszahlen ziehen an, aber… Die Lufthansa meldet wieder steigende Buchungszahlen. „In der vergangenen Woche haben bis zu 400 Prozent mehr Menschen Ziele in Übersee sowie Süd- und Nordeuropa gebucht als in der Vorwoche”, so das MDAX-notierte Luftfahrt-Unternehmen am Donnerstag. …