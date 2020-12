---------------------------------------------------------------------------

Paris, 03. November 2020 -"Prévoir Gestion Actions C" (FR0007035159/ FR0011646454) und Prevoir Perspectives (FR0007071931/ FR0011791557) mit Armin Zinser im Blickpunkt.



Wie die Digitalisierung den Wandel beschleunigt

Wachstum und Bedeutung für unser Leben machen den IT-Sektor mittlerweile unentbehrlich.



Über die Schulter geschaut

Wie Armin Zinser aktives Fondsmanagement betreibt, in volatilen Zeiten Risiken managt und dabei Rückschläge bei Favoriten für Nachkäufe nutzt an den Beispielen Bechtle (DE0005158703), Nemetschek (DE0006452907) und Nexus (DE0005220909)



Dass an der Börse nichts unmöglich ist, zeigt einmal mehr auf eindrucksvolle Weise der Handel am 9. November 2020. Er wird nicht nur in die Geschichte eingehen als der erste Handelstag, nachdem das amerikanische Wahlpendel in Richtung Biden schwang sondern auch als Vaccine-Day. An diesem kam es zu turbulenten Rotationen, nachdem bekannt wurde, dass Pfizer und Biontech wohl einen wirksamen Impfstoff gegen Corona gefunden haben. Einerseits wurden die bis vor der Wahl hofierten Stay-at-home-Aktien abgestraft und andererseits ..



Zum vollständigen Artikel gelangen Sie über den folgenden Link: https://www.sgprevoir.fr/de/wie-die-digitalisierung-den-wandel-beschleunigt-am-beispiel-von-bechtle-nemetschek-und-nexus/

Fondsmanager Armin Zinser wurde von Citywire mit einem AA ausgezeichnet und managt den Prevoir Gestion Actions und den Prevoir Perspectives. /



Der "Prévoir Gestion Actions" investiert schwerpunktmäßig in Mid- bis Large-Caps der Euro Mitgliedsländer, die ein bewährtes Geschäftsmodell, ein exzellentes Management und ein nachhaltiges Wachstum, meist mit einem hohen Exportanteil, aufweisen.



Aufgelegt wurde der "Prévoir Gestion Actions" im Jahre 1999 und wird seit 2009 von Herrn Armin Zinser mittels seines eigens entwickelten Stock-Picking-Ansatzes gemanagt. Ziel dabei ist es, bei relativ niedrigerem Risiko im Vergleich zur Benchmark, dem Eurostoxx 300 Total Return, diesen zu übertreffen. Die Investment-Philosophie, die auf der Österreichischen Schule basiert, d.h. pragmatisch und vom gesunden Menschenverstand geleitet, ist von einem mittel- bis langfristigen GARP-Ansatz geprägt (growth at a reasonable price). Der Fonds verfügt über verschiedene Auszeichnungen unter anderem über den EURuro-FundAward 2020 in der Kategorie Aktienfonds Europa ex UK für 1, 3, 5, 10 und 20 Jahre (www.boerse-online.de/fonds/fundawards). /