HolidayCheck Group plant große Kapitalerhöhung - Burda will mitziehen

Die HolidayCheck Group, stark von den Folgen der COVID-19 Pandemie belastet, will das Kapital erhöhen. Man plane die Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, kündigt das Münchener Unternehmen am Donnerstag an. Bei der Finanzierungsmaßnahme will man das genehmigte Kapital voll ausnutzen, womit bis zu 29.156.814 neue Aktien der HolidayCheck Group ausgegeben werden könnten, das ...