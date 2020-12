Silber zeigte zuletzt eine beeindruckende Aufwärtsreaktion und konnte sich infolgedessen von der „heißen“ Zone lösen.

Silber zeigte zuletzt eine beeindruckende Aufwärtsreaktion und konnte sich infolgedessen von der „heißen“ Zone lösen. Die aktuelle charttechnische Konstellation ist allerdings noch immer mit Risiken versehen. Das Edelmetall muss nun nachsetzen, um den Würgegriff der Korrektur zu lockern.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 28.11. hieß es unter anderem „[…]Die zuletzt genannten Preismarken haben nach wie vor Bestand. Allerdings hat die jüngste Schwäche Silber dicht an die aus unserer Sicht eminent wichtige Unterstützung bei 22,5 US-Dollar herangeführt. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 21,0 / 20,0 US-Dollar provozieren. Zudem mahnt das aktuelle Unvermögen des Edelmetalls, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren, zur Vorsicht. In der gegenwärtigen Gemengelage fehlt Silber die Kraft, auf der Oberseite Akzente zu setzen. Die Zone 25,0 / 27,5 US-Dollar hat sich als veritable Hürde etabliert. Kurzum: Bei Silber sind die wichtigen 22,5 US-Dollar in den Fokus gerückt. Im besten Fall hält dieser Bereich und verhindert so eine Ausdehnung der Bewegung auf der Unterseite in Richtung 21,0 / 20,0 US-Dollar. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage allemal geboten. Silber ist aus technischer Sicht bereits leicht überverkauft. Zudem hat sich das Stimmungsbild gewandelt und ist nun zunehmend von Pessimismus geprägt. Vielleicht liegt genau darin die Chance für Silber, das Ruder herumzureißen.“

Während wohl ein Großteil der Marktakteure eine Fortsetzung der Korrektur erwartete, zeigte Silber Comebackqualitäten und drehte im Bereich von 22,5 / 22,0 US-Dollar wieder nach oben ab. Silber folgte damit der (temporären) Richtungsänderung bei Gold. Mittlerweile hat sich Silber in die Nähe des wichtigen Widerstands um 25,0 US-Dollar vorgearbeitet. Der wichtige Horizontalwiderstand wird in diesem Bereich durch den ankommenden kurzfristigen Abwärtstrend verstärkt. Ein Vorstoß über die 25,0 US-Dollar käme damit einer wichtigen Weichenstellung gleich.

Kurzum. Silber konnte zuletzt die Ausdehnung der Korrektur auf Unterseite noch einmal abwenden. Um der aktuell zu beobachtenden Erholung Nachdruck zu verleihen, muss es nun für Silber über die 25,0 US-Dollar – noch besser über die 27,5 US-Dollar – gehen. Die Unterstützung bei 22,5 / 22,0 US-Dollar hat aufgrund der jüngsten Preisentwicklung weiter an Relevanz gewonnen. Sollte es darunter gehen, muss mit einer Ausdehnung auf 21,0 / 20,0 US-Dollar gerechnet werden.