---------------------------------------------------------------------------

DEMIRE: Erhöhung der FFO-Prognose 2020 auf über EUR 38 Mio.

Langen, 03. Dezember 2020 - Der Vorstand der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) erhöht die Guidance 2020 für die Funds from Operations* (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) von EUR 36 und 38 Millionen auf nun über EUR 38,0 Millionen. Der Vorjahreswert hat bei EUR 34,5 Millionen gelegen.



Für die Mieterträge 2020 bestätigt der Vorstand die aktuelle Prognose von EUR 85 bis 87 Millionen, auch dieses Ergebnis wird über dem Vorjahreswert von EUR 81,8 Millionen liegen.



DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Der Vorstand



* Funds from Operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) wie im Geschäftsbericht 2019 definiert:

https://www.demire.ag/files/demi-gb2019-12de-b1.pdf



Kontakt:



Michael Tegeder

Head of Investor Relations & Corporate Finance

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44

E-Mail: tegeder@demire.ag



---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen)

Deutschland

Telefon: +49 6103 37249-0

Fax: +49 6103 37249-11

E-Mail: ir@demire.ag

Internet: www.demire.ag

ISIN: DE000A0XFSF0

WKN: A0XFSF

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1152677



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1152677 03.12.2020 CET/CEST



