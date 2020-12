Banco Santander und MIT Professional Education starten 400 internationale Stipendien zur Ausbildung digitaler Skills

Madrid, Mönchengladbach (ots) -



- 400 Santander Scholarships Tech | Emerging Technologies Programme von MIT

Professional Education für Studenten, Absolventen und Berufstätige aus 13

Ländern.

- Die Stipendien sind in vier Programme unterteilt: Strategien für Blockchain,

maschinelles Lernen, Cloud & DevOps und Produktdesign.

- Bewerbungen können bis zum 30. Dezember unter http://www.becas-santander.com/

eingereicht werden.



Die digitale Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir mit

Cybersicherheit oder digitaler Wirtschaft umgehen. Ihr Einfluss auf die

Gesellschaft wirkt sich positiv auf junge Menschen mit Kenntnissen in diesem

Bereich aus.





Aus diesem Grund hat die Banco Santander 400 Santander Scholarships Tech |Emerging Technologies Programme von MIT Professional Education ins Lebengerufen. Dieses Programm ist Teil der mehr als 1.500 #InvestInYouSantander-Stipendien für Studenten und junge Berufstätige und soll ihnen dieLösungen und Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um ihreBerufsaussichten zu verbessern.Diese Stipendien, die in Zusammenarbeit mit MIT Professional Education ins Lebengerufen wurden, haben das Ziel, die Jobchancen junger Menschen auf einemArbeitsmarkt zu verbessern, der zunehmend von digitalen Technologien dominiertwird. Sie richten sich an Studierende, Hochschulabsolventen und Berufstätige imAlter von 20 bis 35 Jahren aus 13 Ländern (Deutschland, Argentinien, Brasilien,Chile, Kolumbien, Spanien, Mexiko, Peru, Polen, Portugal, Großbritannien, USAund Uruguay) und 50 Prozent werden an Frauen vergeben.Es handelt sich um Ausbildungsstipendien für neue digitale Technologien, die invier Programme unterteilt sind: Strategien für Blockchain, maschinelles Lernen,Cloud & DevOps und Produktdesign. Sie werden komplett online stattfinden, achtWochen dauern und können in Englisch, Spanisch oder Portugiesisch absolviertwerden. Bewerbungen können bis zum 30. Dezember eingereicht werden unterhttp://www.becas-santander.com/ .Ziel ist es, dass die Teilnehmer das digitale Technologie-Knowhow erwerben, dassie zur Verbesserung ihrer Berufsaussichten benötigen. Die vier Programme habenfolgende Kerngebiete:- Blockchain - Disruptive Technologie: Lernen Sie mehr über den Ursprung vonBlockchain, wie es sich auf das eigene Fachgebiet und andere Branchenauswirkt. Beherrschen Sie die Grundlagen dieser Technologie, um zu verstehen,wie sie funktioniert, und erlangen Sie ein tieferes Verständnis für dessenVielseitigkeit jenseits von Finanzen und Kryptowährungen.- Maschinelles Lernen - Auf die Entscheidungsfindung angewandte Technologie: