itelligence als bestes SAP-Beratungshaus ausgezeichnet (FOTO)

Bielefeld (ots) - Das global führende SAP-Beratungshaus, die itelligence | NTTDATA Business Solutions (https://itelligencegroup.com/de/) , hat in eineraktuellen Studie zu über 100 SAP-Beratern in Deutschland den ersten Platzerreicht. Durchgeführt haben die Studie das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (http://www.imwf.de/) sowie die IT-FachzeitschriftComputerwoche(https://www.computerwoche.de/a/diese-sap-berater-haben-den-besten-ruf,3550242). Dabei wurden sechs Dimensionen analysiert und bewertet: Produkt & Service,Profitabilität, Nachhaltigkeit, Innovation und Performance des Managements sowiePerformance als Arbeitgeber. itelligence setzt mit dem besten Ergebnis - 100 von100 möglichen Punkten - den Branchenstandard."Die Auszeichnung spricht für sich", freut sich Norbert Rotter,Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions. "EinerDatenauswertung von 438 Millionen Onlinequellen zufolge ist itelligence die Nr.1 der SAP Beratungshäuser in Deutschland. Auch unsere Tochterunternehmen Sybitund Gisa haben es unter die Top 20 geschafft. Diese Auszeichnung ist Ehre undAnsporn zugleich. We Transform. Trust into value."