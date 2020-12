---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



BAUWERK GROUP: Namensänderung und Sitzverlegung



An der ausserordentlichen Generalversammlung der Bauwerk Boen AG vom 3. Dezember 2020 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Namensänderung und Sitzverlegung zugestimmt.

St. Margrethen, 3. Dezember 2020 - Die ausserordentliche Generalversammlung der Bauwerk Boen AG hat der Namensänderung von Bauwerk Boen AG auf Bauwerk Group AG zugestimmt. Ebenfalls wurde die Sitzverlegung von Wallisellen/ZH nach St. Margrethen/SG genehmigt.



Die Bauwerk Group verkauft ihre Produkte unter den beiden bekannten Marken Bauwerk Parkett und Boen. Die Marktbearbeitung ist ausgelegt auf den jeweiligen Verkaufskanal und die geografischen Märkte. Der bewährte Marktauftritt der beiden Marken Bauwerk und Boen wird fortgeführt.

Kontakt

Peter Schmitter, CFO Bauwerk Group

Email: peter.schmitter@bauwerk-group.com, Telefon +41 71 747 72 94

Über Bauwerk Group

Die Bauwerk Group ist europaweit der führende Entwickler, Produzent und Anbieter von Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im Holzbodenmarkt. Mit jährlich rund 8.7 Mio. m2 verkauftem Parkett unter den beiden Labels Bauwerk Parkett und Boen bietet die Gruppe ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen und Deutschland sowie Österreich, England, Frankreich, Italien, Schweden, China und die USA werden durch lokale Tochtergesellschaften bearbeitet. Der administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz. Die Produktionsstandorte sind derzeit in St. Margrethen, Kietaviks/Litauen und urevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Bauwerk Group einen Nettoumsatz von CHF 281 Millionen und beschäftigte insgesamt rund 1'600 Mitarbeitende.