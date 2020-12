Forum Moderne Landwirtschaft gewinnt mit der Solana GmbH & Co.KG starkes neues Mitglied (FOTO)

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft

"Unser Beitritt zum Forum Moderne Landwirtschaft war eine leichte Entscheidung.Denn die Akteure des Forums stärken öffentlichkeitswirksam ein ideologiefreiesBild der Landwirtschaft, das die komplexen Zusammenhänge von Welternährung,Klimaveränderung und Ressourcenschwund darstellt", sagt Leo von Kameke,geschäftsführender Gesellschafter der Solana-Gruppe . "Auf dieser Basis ist esendlich möglich, den gesellschaftspolitischen Diskurs über moderneLandwirtschaft, bei der Pflanzenzüchtung eine tragende Rolle spielt, zu führen."Das Forum hat es sich zur Aufgabe gemacht, Landwirtschaft wieder in die Mitteder Gesellschaft zubringen. Die Lücke zwischen Stadt und Land soll geschlossenwerden, damit Landwirte und Verbraucher gemeinsam die Zukunft von morgengestalten können. Dafür braucht es starke Partner, wie eben die Solana-Gruppe."Die Mitgliedschaft der Solana- Gruppe bereichert das Forum ModerneLandwirtschaft mit weiterer Expertise in der Kartoffelproduktion und -zucht",ergänzt Henrik Tesch, geschäftsführender Vorstand des Forums ModerneLandwirtschaft. "Diese Kooperation ermöglicht es uns, den Facettenreichtum dermodernen Landwirtschaft in Zukunft noch fundierter zu kommunizieren. Das trägtdazu bei, der Land- und Agrarwirtschaft in Deutschland den gesellschaftlichenZuspruch zu geben, den sie für eine gute und erfolgreiche Zukunft benötigt."Über das Forum Moderne Landwirtschaft e.V.:Im Forum Moderne Landwirtschaft (https://moderne-landwirtschaft.de/) haben sichVerbände, Organisationen und Unternehmen der Agrarbranche zusammengeschlossen.Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über die moderne Landwirtschaft zu informierenund den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft zu stärken. Der Vereinzählt aktuell 60 Mitglieder und wird von rund 200 landwirtschaftlichen Betriebenunterstützt.Pressekontakt:Julia NissenPressesprecherin und Leiterin KommunikationForum Moderne Landwirtschaft e.V.Fanny-Zobel-Str. 7 12435 BerlinTel. +49 (0) 30 814 5555 - 60Mobil +49 (0) 1523 184 86 90E-Mail mailto:j.nissen@moderne-landwirtschaft.deWeb http://www.moderne-landwirtschaft.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29845/4781457OTS: Forum Moderne Landwirtschaft