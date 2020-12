Mladá Boleslav (ots) - - Laurin & Klement Voiturette A legte im Dezember 1905

den Grundstein für inzwischen 115 Jahre Automobilbau am Standort Mladá Boleslav



- 2020 feiert SKODA AUTO das 125. Jubiläum seiner Unternehmensgründung im Jahr

1895





Im Dezember 1905 stellten Václav Klement und Václav Laurin der Öffentlichkeitihr erstes Automobil vor, die Laurin & Klement Voiturette A. Mit ihr knüpftendie beiden Gründer vor 115 Jahren an die erfolgreiche Fahrrad- undMotorradfertigung bei L&K an und legten gleichzeitig den Grundstein für dieweitere Automobilproduktion am Standort Mladá Boleslav. Seitdem zeichnet sichdas Portfolio des tschechischen Automobilherstellers durch innovative Fahrzeugeund Technologien aus. Aktuell produziert SKODA zehn Modellreihen und treibt denWandel vom reinen Automobilhersteller zur ,Simply Clever Company für besteMobilitätslösungen' voran.Als das erste Automobil aus den Werkshallen von Laurin & Klement in MladáBoleslav rollte, blickte das Unternehmen bereits auf ein erfolgreicheszehnjähriges Bestehen zurück: Mit der Fertigung eigener Fahrräder der MarkeSLAVIA hatte im Jahr 1895 unter der Führung von Václav Laurin und Václav Klementeine dynamische Entwicklung begonnen. Am 18. November 1899 erweiterten diebeiden Firmengründer das umfangreiche Modellangebot um innovativ konstruierteMotorräder mit Einzylinder-Ottomotoren im unteren Teil des Rahmens. Als einerder weltweit ersten Hersteller baute L&K kurze Zeit später auchZweizylinder-V-Motoren und Reihen-Vierzylinder. Die Motorräder von Laurin &Klement waren bei den Kunden schnell sehr beliebt und erzielten bald ersteMotorsporterfolge.Laurin & Klement investiert mehr als fünf Jahre Entwicklungszeit in das ersteeigene AutomobilUm weitere Kapazitäten für die Fertigung von Kraftfahrzeugen zu schaffen,stellte L&K die Fahrradherstellung ein und vergrößerte die Produktionsfläche1905 deutlich: Auf einer Fläche von 9.500 Quadratmetern mit 206Werkzeugmaschinen arbeiteten jetzt bereits 355 Mitarbeiter. Wichtigstes Produktwar mit der Voiturette A das erste Automobil von Laurin & Klement. Nach mehr alsfünfjähriger Entwicklungszeit stammten alle wichtigen Komponenten aus eigenerKonstruktion und Produktion. Einen ersten Ausblick auf die Voiturette A gab L&Kin der 44. Ausgabe des Wiener Wochenblatts ,Allgemeine Automobil-Zeitung' vom29. Oktober 1905. Der dort veröffentlichte Artikel stellte einen Prototyp der,Voiturette' vor. Dieser französische Begriff beschrieb ein kompaktes Automobilmit geringem Fahrzeuggewicht.Technik und Design der Voiturette A wurden von den Journalisten gut aufgenommen