Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.252,86 Punkten berechnet, ein Abschlag in Höhe von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.Marktbeobachtern zufolge zeigten sich die Anleger durch den starken Euro und verlängerte Lockdowns in Europa ernüchtert. Deutliche Gewinne von über zwei Prozent gab es bis kurz vor Handelsende bei den Papieren von Adidas , auch die Werte von MTU Aero Engines und der Deutschen Bank legten über zwei Prozent zu. Die kräftigsten Kursverluste gab es kurz vor Handelsschluss bei den Werten von Covestro, die über zwei Prozent einbüßten, direkt hinter den Papieren von Linde und Fresenius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker.Ein Euro kostete 1,2151 US-Dollar (+0,31 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8230 Euro zu haben.