Bauunternehmen kommen bislang gut durch die Corona-Krise

Düsseldorf (ots) - PwC-Umfrage: Nur jedes fünfte Bauunternehmen ist stark von

der Pandemie betroffen. / Aufholbedarf besteht bei der Digitalisierung: Die

Mehrheit der Baufirmen sieht zwar die Chancen digitaler Lösungen, doch das

Know-how fehlt häufig noch.



Die Bauindustrie kommt bislang relativ gut durch die Corona-Krise: 80 Prozent

der Unternehmen geben an, dass ihre Geschäftsaktivitäten nur wenig oder gar

nicht von COVID-19 betroffen sind. Während die Corona-Pandemie in vielen anderen

Branchen für einen Digitalisierungsschub sorgt, geht es auch in der Bauindustrie

mit der Digitalisierung voran - allerdings nur langsam. Die Branche hat die

Chancen, die digitale Lösungen wie Building Information Modeling (BIM) bieten,

erkannt. Bei der Umsetzung fehlt jedoch häufig noch das nötige Know-how. Das

gilt insbesondere für digitale Lösungen im Bereich Simulationen und

Visualisierungen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Befragung im Auftrag von PwC

Deutschland unter 100 Bauunternehmen, Planern und Projektsteuerern.









Nur jedes fünfte Unternehmen berichtet, dass sich die Pandemie stark auf die

Geschäftsaktivitäten ausgewirkt habe. Dabei sind die Planer deutlich häufiger

betroffen als die Bauunternehmer: Während jeder dritte Planer und

Projektsteuerer über spürbare Corona-Auswirkungen berichtet, ist es unter den

Bauunternehmen nur jeder siebte. "Trends und Entwicklungen treffen die planende

Seite meist früher als die ausführende. Insofern überrascht es nicht, dass

Planer im Vergleich zu den Bauunternehmen bislang stärker von der Corona-Krise

betroffen sind. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die gesamte Branche

vergleichsweise gut durch die Pandemie kommen wird", kommentiert Rebekka

Berbner, Partnerin bei PwC Deutschland im Bereich Capital Projects &

Infrastructure.



Für diesen Optimismus sieht die Expertin durchaus Anlass: "In den nächsten

Jahren sind 300 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau öffentlicher

Infrastruktur geplant. Deshalb gehen wir von einer weiterhin starken

Auftragslage in der Bauindustrie aus."



Branche sieht sich relativ gut auf den Infrastrukturausbau vorbereitet



Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) sieht die deutsche Bauindustrie gut

darauf vorbereitet. Die andere Hälfte räumt jedoch ein, dass es noch einiges zu

tun gibt. Die größte Herausforderung mit Blick auf den massiven

Infrastrukturausbau ist die Verfügbarkeit von geeignetem Personal. Das sagen 83

Prozent der Bauunternehmen und 80 Prozent der Planer. Während 60 Prozent der

Baufirmen auch die Umsetzung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen Seite 2 ► Seite 1 von 3



