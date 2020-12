Huawei Web Summit Masterclasses befähigen Entwickler, mit AppGallery Apps über die Grenzen hinaus zu verbreiten

Lissabon (ots/PRNewswire) - Huawei, der größte Smartphone-Anbieter in China,

wird auch weiterhin bei seinen kommenden #EmpowerInnovations -Masterclasses

während des jährlichen Web Summits globale Entwickler in die Lage versetzen,

ihre Anwendungen über die Grenzen hinaus zu verbreiten und seinen lukrativen und

ständig wachsenden App-Markt zu erschließen.



Der Gipfel ist die weltweit größte Technologiekonferenz und wird vom 2. bis 4.

Dezember 2020 live von Lissabon aus übertragen. Huawei wird in der Reihe der

Online-Masterclasses eine wichtige Rolle spielen: Das Unternehmen wird globalen

Entwicklern und Partnern aktuelle und wertvolle Einblicke bieten in die

Entwicklung des Huawei Mobile Services-Ökosystems (HMS), in vertikale

Branchenlösungen, in Business-Erfolgsgeschichten sowie in die neuesten Updates

zu HMS Core. Die Sessions sind Teil des Bemühens von Huawei, Entwicklern bei der

Innovation zu helfen und ihnen zu zeigen, wie sie ihr volles Potenzial

ausschöpfen können, indem sie ihre Anwendungen auf jeden Winkel der Welt

ausdehnen.







Expansion und Partnerschaften zu einem größeren Publikum zu bringen", sagte Wang

Yanmin, President of Global Partnerships and Eco-Development bei der Huawei

Consumer Business Group. "Die Masterclasses #EmpowerInnovations, die von Huawei

während des Web Summit veranstaltet werden, sollen Entwicklern die richtigen

Fähigkeiten, Einblicke und Werkzeuge bieten, um neue globale Märkte anzugehen

und auf den lukrativen chinesischen Markt zuzugreifen."



Unter dem Stichwort #EmpowerInnovations teilen Top-Branchenexperten und

Huawei-Führungskräfte Erkenntnisse, um mehr Innovationen möglich zu machen.



Die Masterclasses bringen Experten für die Entwicklung von Anwendungen und die

grenzüberschreitende Expansion aus verschiedenen Branchen zusammen, z.B. vom

Forschungsunternehmen CCS Insight, dem Anbieter mobiler Finanzdienstleistungen

Moven, der Belohnungsplattform Lootboy, der Einzelhandelskette Lenta sowie

wichtige Führungskräfte von Huawei, um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit der

Globalisierung von Anwendungen und mit Geschäftspartnerschaften auszutauschen.



Der Zeitplan der Huawei #EmpowerInnovations Web Summit Masterclasses ist wie

folgt:



Growing Apps Beyond Borders: (https://websummit.com/schedule/timeslot/growing-ap

ps-beyond-borders-a-pathway-to-success-hosted-by-huawei) A Pathway to Success

(Erfolgreich Apps über Grenzen hinweg anbieten) (https://websummit.com/schedule/ Seite 2 ► Seite 1 von 2



