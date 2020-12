Nestlé verstärkt Engagement zur Bekämpfung des Klimawandels - Fokus auf regenerative Landwirtschaft; Umstellung auf Strom aus erneuerbarer Energie

Frankfurt am Main (ots) - Als Unterzeichnerin der UN-Verpflichtung "Business

Ambition for 1.5°C" legt Nestlé als eines der ersten Unternehmen vorzeitig ihren

detaillierten Aktionsplan (https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-12/ne

stle-net-zero-roadmap-de.pdf) vor. Das Unternehmen ergreift Massnahmen, um seine

Emissionen bis 2030 zu halbieren und sie bis 2050 auf netto null zu senken -

dies unter Einbezug des zu erwartenden Wachstums.



Zu den Schwerpunkten zählen die Unterstützung der Bauern und Lieferanten bei der

Umsetzung der regenerativen Landwirtschaft, das Pflanzen von Hunderten Millionen

Bäumen in den kommenden zehn Jahren und die Umstellung auf 100% Strom aus

erneuerbaren Energiequellen bis 2025. Zusätzlich steigert Nestlé kontinuierlich

die Anzahl ihrer "CO2 -neutralen" Marken.







beherzte Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels für strategisch wichtig. Er

unterstützt die Beschleunigung und Verstärkung dieser Anstrengungen, um den

langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern und zu einer nachhaltigen

Zukunft für künftige Generationen beizutragen."



Der Fahrplan ist das Ergebnis einer umfassenden Überprüfung der

Geschäftstätigkeiten und Betriebsabläufe von Nestlé. Das dabei ermittelte

Ausmass der Herausforderung bestimmte die für die Lösung erforderlichen

Massnahmen. Im Jahr 2018 beliefen sich die Treibhausgasemissionen des

Unternehmens auf 92 Millionen Tonnen. Dieser Wert dient als Referenz für die

Messung des Fortschritts.



"Die Bewältigung des Klimawandels kann nicht warten, und wir können es auch

nicht. Unser Handeln ist entscheidend für unseren langfristigen geschäftlichen

Erfolg", sagte Mark Schneider, CEO von Nestlé. "Wir sind in nahezu jedem Land

der Welt tätig. Mit dieser Reichweite und Grösse können wir einen erheblichen

Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Wir werden mit Bauern,

Industriepartnern, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und unseren

Konsumenten zusammenarbeiten, um unseren ökologischen Fussabdruck zu

verkleinern."



Die Anstrengungen auf dem Weg zu netto null umfassen drei Hauptbereiche:



- Nestlé arbeitet bereits mit mehr als 500 000 Bauern und 150 000 Lieferanten

zusammen, um sie bei der Anwendung von regenerativen Anbauverfahren zu

unterstützen. Diese Methoden verbessern die Bodengesundheit und stellen

Ökosysteme wieder her. Nestlé erhöht im Gegenzug die Abnahmemengen, zahlt

einen Aufpreis für die Produkte und beteiligt sich an den erforderlichen

Investitionen. Das Unternehmen rechnet, bis 2030 mehr als 14 Millionen Tonnen Seite 2 ► Seite 1 von 3



