Alle Anteilseigner von SLM Solutions dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Denn der Kurs springt satte rund vier Prozent in die Gewinnzone. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. 16,64 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Situation bleibt also angespannt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Danach notiert SLM Solutions in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 9,00 EUR. SLM Solutions liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

