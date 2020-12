Die Moodys-Tochtergesellschaft Four Twenty Seven veröffentlichte heute einen Bericht, in dem die künftige Exposition der Weltbevölkerung, der Wirtschaft und der Landwirtschaft gegenüber einer Reihe von Klimarisiken analysiert wird, wobei sowohl globale Trends als auch Erkenntnisse nach Ländern beleuchtet werden. Der Bericht stützt sich auf neue Analysen, die von Four Twenty Seven entwickelt wurden, und bewertet die Exposition gegenüber Überschwemmungen, Hitzestress, Hurrikanen und Taifunen, dem Anstieg des Meeresspiegels, Waldbränden und Wasserstress. Er basiert auf dem einzigen bekannten globalen Datensatz, der die physische Klimarisiko-Exposition mit dem Bevölkerungsstandort, der BIP-Kaufkraftparität (KKP) und den landwirtschaftlichen Gebieten innerhalb der Länder abgleicht.

“Dieser neuartige Datensatz bietet einen detaillierten Überblick über die Exposition wichtiger menschlicher und wirtschaftlicher Ressourcen auf der ganzen Welt. Das Verständnis der Exposition ist für Investoren und Kreditinstitute entscheidend, um Klimarisiken einzupreisen, aber auch, um Finanzströme in Richtung Anpassung und Resilienz dorthin zu lenken, wo sie am meisten gebraucht werden”, sagt Emilie Mazzacurati, Global Head der Sparte Moody’s Climate Solutions in der Moody’s ESG Solutions Group sowie Gründerin und CEO von Four Twenty Seven.