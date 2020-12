„Dow - wer?“ Ja, das geht selbst eingefleischten Kennern der amerikanischen Industrie so, dass sie bei Dow Inc. erst einmal stutzen.

Dow Inc.: DOW // ISIN: US26078J1007

Dabei war man bereits unter dem früheren Namen Dow Chemical weltweit größter Produzent von Kunststoffen und synthetischem Kautschuk und der größte Hersteller der Grundchemikalien Chlor und Natronlauge, Propylenoxid, Ethylenoxid und Methylcellulose.

Genau darin liegt der Hund begraben. Wer kann sich das schon merken, Propylenoxid, Ethylenoxid oder Methylcellulose, und solche Begriffe locker in eine Unterhaltung einwerfen? Als man noch Dow Chemical hieß, war wenigstens die Branche klar. Egal, denn dafür können sich die Zahlen wieder einmal sehen lassen: 2019 wurden über 48 Milliarden US-Dollar von 56.000 Mitarbeitern erwirtschaftet. Und von denen fragt keiner: „Dow - wer?“

Wir sind sehr positiv gestimmt aus der technischen Sicht und bereits bei DOW INC. Investiert!

Historie

DOW INC. Chart 20. September 2020

Am 20. September legten wir uns fest. Wie Sie im Chart von diesem Tag sehen können, berechneten wir einen neuen Zielbereich mit den Koordinaten von $48.15 bis $45.23 (Grüne Box im Chart). Unsere Prognose mit einer Wahrscheinlichkeit von 73% war, dass die Aktie in diese grüne Box einläuft.

Primärszenario // 66%

Im aktuellen Chart können wir schön sehen, wie exakt diese Berechnung war. So, wie sich ein Chemiker von Dow bei seiner Arbeit auf das Periodensystem der Elemente verlassen wird, verlassen wir uns bei unserer Arbeit eben auf die Rechenkunst. Jedem das Seine.

DOW INC. Chart 02. Dezember 2020

Daher legen wir uns auch in der neuen Berechnung deutlich fest: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 66% sehen wir im Szenario 1 für Dow weiterhin das langfristige Potential auf der Oberseite, das sogar zu den größten im gesamten Index gehört. Momentan befinden wir uns in einer Phase der Zwischenkorrektur, die in diesem Szenario bei Werten um $53 enden wird. Im Anschluss wird die Trendwende vollzogen, welche die Aktie über die Hürde bei $58.78 führt.

Alternativszenario // 34%

In unserer Alternative mit der Wahrscheinlichkeit von 34% fällt diese Zwischenkorrektur deutlicher aus. Dabei wird die Unterstützung bei $52.23 unterschritten bis in den Bereich um $49. Diesen Punkt im Chart haben wir für Sie mit alt. (2) markiert. Zur gegebenen Zeit würden wir dort nachkaufen. Denn im Anschluss wird der Kurs stramm nordwärts gehen. Sobald wir wieder aktiv werden, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg an unsere Abonnenten.

