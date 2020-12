Uber, Rivian, JetBlue, Cabify und Boom Supersonic unterzeichnen Klimaschutzversprechen

Treibhausgasemissionen regelmäßig zu messen und darüber zu berichten;

Dekarbonisierungsstrategien im Einklang mit dem Pariser Abkommen durch echte geschäftliche Veränderungen und Innovationen umzusetzen, einschließlich Effizienzsteigerungen, erneuerbarer Energien, Materialreduzierungen und anderer Strategien zur Beseitigung von Kohlenstoffemissionen;

alle verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierbare, reale, dauerhafte und sozial nützliche Ausgleichsmaßnahmen zu neutralisieren, um bis 2040 einen jährlichen Netto-Kohlenstoffausstoß von Null zu erreichen.

„Mit der Unterzeichnung des Klimaschutzversprechens gehen Unternehmen auf der ganzen Welt die mutige Verpflichtung ein, unseren Planeten vor den verheerenden Auswirkungen des Klimawandels zu schützen“, sagte Jeff Bezos, der Gründer und CEO von Amazon. „Der Transportsektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung unserer Kohlenstoffreduktionsziele, und wir begrüßen Boom, Cabify, JetBlue, Rivian und Uber, die sich uns auf dem Weg zu einem kohlenstofffreien Klima bis 2040 anschließen. Die 18 Unternehmen, die das Klimaschutzversprechen bisher unterzeichnet haben, demonstrieren Führungsstärke im notwendigen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, die dazu beiträgt, die Umwelt für künftige Generationen zu erhalten.“

Boom revolutioniert den kommerziellen Flugverkehr, indem das Unternehmen den Überschallverkehr wieder zurück an den Himmel bringt. Das zukunftsweisende Passagierflugzeug von Boom, die Overture, wurde nach branchenweit führenden Standards hinsichtlich Geschwindigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit entwickelt. Im Februar 2020 kündigte das Unternehmen an, dass das Testprogramm für seinen XB-1-Demonstrator kohlenstoffneutral sein wird, und zwar durch die Verwendung nachhaltiger Flugkraftstoffe und qualitativ hochwertige, geprüfte CO2-Kompensation. Boom hat sich darüber hinaus dazu verpflichtet, die Overture in der Entwicklung, der Erprobung und im Betrieb zu einem netto-klimaneutralen Flugzeug zu machen, und ist Mitglied mehrerer Organisationen, die sich für eine beschleunigte Einführung und Bereitstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe für die Luftfahrtindustrie engagieren. Bei der Umsetzung seiner Vision, die Welt zugänglicher zu machen, betrachtet Boom Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit als kompatible Ziele.