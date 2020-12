ExaGrid als „Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year“ und „Storage Performance Optimisation Company of the Year“ ausgezeichnet Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 03.12.2020, 20:07 | 46 | 0 | 0 03.12.2020, 20:07 | ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigen mehrstufigen Backup-Speicherlösung, gab heute seine Auszeichnung als „Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year“ und „Storage Performance Optimisation Company of the Year“ bei den jährlichen Storage Awards, „The Storries“, bekannt. Die Gewinner der Awards wurden virtuell am 26. November 2020 verkündet. Da die Gewinner durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt werden, sind diese Auszeichnungen besonders aussagekräftig, denn sie spiegeln die Stimmen der Kunden und Partner von ExaGrid wider und unterstreichen erneut die differenzierte Produktarchitektur sowie den hervorragenden Kundensupport des Unternehmens. Der diesjährige Award ergänzt die vorherigen Auszeichnungen von ExaGrid bei „The Storries“, darunter „Enterprise Backup Hardware Product of the Year“ im Jahr 2019 und „Enterprise Backup Storage Vendor of the Year“ im Jahr 2018. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201203005954/de/ (Graphic: Business Wire) Die Disk-Cache Landing Zone für hohe Backup- und Wiederherstellungsleistung von ExaGrid ist mehrstufig und bietet einen kosteneffizienten Langzeitaufbewahrungsspeicher sowie eine Scale-Out-Speicherarchitektur, die bei steigendem Datenvolumen nach oben skaliert werden kann. ExaGrid bietet das Beste aus beiden Bereichen, indem es die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung mit dem günstigsten Langzeitaufbewahrungsspeicher verbindet. „Wir sind überaus erfreut, dieses Jahr zwei Preise zu gewinnen, wenn auch allein die Nominierung in sieben Kategorien an der Seite von Branchenführern bereits eine große Ehre war“, erklärte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. „ExaGrid arbeitet weiterhin an Innovationen und der Entwicklung von Produktfunktionen zur Lösung typischer Probleme, mit denen Kunden häufig bei der Datensicherung konfrontiert sind. In diesem Jahr haben wir in unserer Softwareversion 6.0 die Funktion Retention Time-Lock for Ransomware Recovery Feature integriert. Dies ist die einzige Lösung mit einer Strategie für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen mit verzögerten Löschvorgängen. Die neue Softwareversion beinhaltet außerdem Verbesserungen der Benutzeroberfläche sowie der Deduplizierungs- und Replikationsleistung mit verschiedenen Backup-Anwendungen. ExaGrid ist entschlossen, die Wirtschaftlichkeit der Datensicherung zu optimieren, indem es veraltete Produkte und teure Forklift-Upgrades eliminiert. Außerdem wollen wir sicherstellen, dass unser System im Vorfeld durch Einsparungen bei der Deduplizierung ohne Auswirkungen auf die Leistung kosteneffektiv und langfristig kosteneffizient ist, wenn die Daten mit unserer Scale-Out-Architektur wachsen. Mein herzlicher und aufrichtiger Dank gilt allen, die uns bei diesen Awards ihre Stimme gegeben haben“, sagte Andrews. Im Jahr 2020 hat ExaGrid folgende Auszeichnungen gewonnen: Network Computing Awards - Company of the Year

Network Computing Awards - Hardware Product of the Year

Storage Awards “The Storries XVII” - Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Storage Awards “The Storries XVII” - Storage Performance Optimisation Company of the Year Über ExaGrid ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Der Aufbewahrungsspeicher ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und stellt bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades und Produktneuanschaffungen entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun erheblich weniger Zeit für Backups aufwenden. ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201203005954/de/



