TubeSolar vor möglicher Übernahme - Kapitalerhöhung startet nächste Woche

Die von TubeSolar angekündigte Kapitalerhöhung um bis zu eine Million neuer Aktien startet in der kommenden Woche. „Die zweiwöchige Bezugsfrist beginnt am Dienstag, den 8. Dezember und läuft bis einschließlich 22. Dezember 2020”, teilt das Solarenergie-Unternehmen am Donnerstag mit. Die neuen Aktien werden im Verhältnis 10 zu 1 zu einem Ausgabepreis von 6,00 Euro angeboten. Nicht bezogene Anteilscheine will TubeSolar bei ...