Die Landeshauptstadt ist stets beliebt, das merkt auch die hedera bauwert GmbH mit fortlaufenden Immobilieninvestitionen in Berlin.

Die Landeshauptstadt ist stets beliebt, das merkt auch die hedera bauwert GmbH mit fortlaufenden Immobilieninvestitionen in Berlin. Jedes Jahr zieht es zehntausende Menschen nach Berlin und so gut wie alle suchen eine Wohnung, denn Berlin ist eine Mieterstadt. Rund 83 Prozent der Berliner lebten im Jahr 2018 zur Miete. Doch warum ist das so? Was hindert die Menschen in Immobilien zu investieren?

Hier den vollständigen Artikel lesen..