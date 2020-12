Supermicro 4-Sockel SuperServer für Unternehmensanwendungen jetzt für SAP und Oracle Workloads zertifiziert

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SAP- und Oracle-Kunden können ab sofortdie marktführende 2U 4-Sockel-Serverplattform - basierend auf dem 3. Gen Intel®Xeon® Scalable Processor (Codename "Cooper Lake") - für unternehmenskritischeArbeitslasten in Unternehmens-, Cloud- oder Hybridumgebungen einsetzenSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI) , ein weltweit führender Anbieter vonUnternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen und grünerComputertechnologie, gab heute bekannt, dass seine 4-Sockel-Serverplattform, dieauf fortschrittlichen, skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation mitintegrierter KI-Beschleunigung basiert, jetzt auch für SAP HANA sowie OracleLinux und Virtualisierung zertifiziert ist. Der 2U 4-Sockel-Server, der absofort auf dem Markt erhältlich ist, ermöglicht es Kunden, den Wert, den Nutzenund die Einfachheit dieser schlüsselfertigen Lösungen gemeinsam mit derfortschrittlichen Software Ihres Unternehmens für rechenintensive SAP- undOracle-Arbeitslasten zu nutzen.

"Der 4-Sockel-Server von Supermicro, der auf dem skalierbaren IntelXeon-Prozessor der 3. Generation basiert, hat eine breite Marktdurchdringung undpositives Feedback von Unternehmenskunden gezeigt", sagte Raju Penumatcha,Senior Vice President und Chief Product Officer bei Supermicro. "Kunden könnendie 4-Sockel-Plattform jetzt, da sie über SAP- und Oracle-Zertifizierungenverfügt, schnell zur Unterstützung für die wichtigsten Enterprise- undCloud-Anforderungen nutzen."Der 4-Sockel-Server ist mit den neuesten Intel CPU- und Speichertechnologienausgestattet: bis zu 112 Xeon-Kerne und bis zu 18 TB Systemspeicher, wenn er ineiner Mischung aus DDR und Intel 2nd Generation Optane Data Center PersistentMemory bereitgestellt wird. Die CPU-Verbindungen werden von 3 UPI-Lanes auf6UPI-Lanes erhöht, was die Systemlatenz und den Durchsatz erheblich verbessert.Das System unterstützt bis zu 24NVMe-Laufwerke und ein 100Gb/s Netzwerk.In der Branche ist ein Wandel im Gange: 4-Sockel-x86-Cluster ersetzenUnix-Stacks in Unternehmen und Finanzinstituten und bieten eine hoheVerfügbarkeit und Leistung, die mit traditionellen Großrechnern mithalten oderdiese sogar übertreffen kann. Supermicro hat mit Unternehmen zusammengearbeitet,die die 4-Sockel-Plattformen für traditionelle Mainframe-Anwendungsfälleentwickeln und testen, wie z.B. Echtzeit-Betrugserkennung für Finanzinstitute,Hochfrequenzhandel und Echtzeit-Routing für die größten Mitfahrzentralen auf demMarkt."Bei N5 Technologies ermöglicht es unsere Plattform Rumi(TM) Unternehmen, inEchtzeit kontextbezogene und relevante Einblicke in riesige Datenmengen zu