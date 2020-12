Golden Euro Casino beginnt den Neujahrs-Countdown mit Adventskalender

Das beliebte Online-Casino gibt den gesamten Dezember über Präsente an die Spieler aus – und wirklich, so einfach funktioniert es: Die Spieler loggen sich täglich in ihrem Account ein, sehen im Casino Message Center oder im Abschnitt „Verfügbare Coupons“ nach – und ein neues fantastisches Angebot erscheint.

Am ersten Tag wurde ein Daily Bonus ausgepackt - ein perfekter 100%iger Match-up von bis zu 500 EUR plus 30 Freispiele für den festlichen Favoriten Naughty or Nice III. Und dieses großartige Eröffnungsangebot können die Spieler den ganzen Dezember über nutzen, wenn sie den Gutscheincode ADVENT20 verwenden und mindestens 20 EUR einzahlen.

Aber es gibt noch viel mehr. Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Gaben und Präsente – daher dürfen sich die Spieler auf Freispiele freuen, sowie Big Bonus-Zulagen und weitere weihnachtliche Super-Präsente bis einschließlich 25. Dezember. Was wünscht man sich mehr?

Adrien Berger von Golden Euro Casino dazu: „Wir sind in der Vorweihnachtszeit, und wir wollen, dass unsere Spieler von einem Golden Christmas träumen.“

„Es ist die Zeit der Gaben, und wir können es kaum erwarten, in der Vorweihnachtszeit eine Menge hell leuchtender Prämien und fantastischer Angebote auszuschütten. Wir hoffen inbrünstig, dass jeder Freude an all dem haben wird, was wir zu bieten haben!“

