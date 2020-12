Schnelle Hilfe, wo die Not am größten ist Schwarz Gruppe stellt 50 Mio. Euro für Landwirte bereit Nachrichtenagentur: news aktuell | 03.12.2020, 21:15 | 62 | 0 | 0 03.12.2020, 21:15 | Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe (Lidl und Kaufland) will im Laufe des

Jahres 2021 über die Initiative Tierwohl (ITW) 50 Millionen Euro zur

Unterstützung ihrer Landwirte zur Verfügung stellen. Diese Entscheidung gab das

Unternehmen im Anschluss an den von Unternehmenschef Klaus Gehrig geforderten

Dringlichkeitsgipfel mit Spitzen der Handelsunternehmen und

Bundesagrarministerin Julia Klöckner bekannt. Gehrig kommt damit seiner Anfang

der Woche gegebenen Zusage nach, pragmatische und schnelle Hilfen für Landwirte

zu leisten.



Mit den Mitteln sollen insbesondere Landwirte dabei unterstützt werden, die

durch die Corona-Pandemie und die afrikanische Schweinepest verursachten

Schwierigkeiten im Markt abzufedern.





erreicht: "Über die Initiative Tierwohl ist sichergestellt, dass das Geld direkt

an die Landwirte in Deutschland verteilt wird. Außerdem unterstützen wir damit

die Landwirte, die sich zur Förderung des Tierwohls verpflichtet haben."



Wie die Gelder konkret verteilt werden können und wie eine Auszahlung im

einzelnen geregelt werden kann, soll jetzt gemeinsam mit der ITW ausgearbeitet

werden.



An die Politik appellierte Gehrig, für weitere Gespräche zur Verfügung zu

stehen, um die Probleme in der Landwirtschaft unter Einbeziehung aller

Marktteilnehmer anzugehen.



Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter

http://www.presse.schwarz/



Pressekontakt:



Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Gerd Wolf

Telefon: +49 (0) 7132 30774300

E-Mail: mailto:presse@mail.schwarz



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/4781575

OTS: Schwarz Dienstleistung KG





