SEAT 1500: geräumig, bequem, robust und stilvollDer Urahn aller SEAT Modelle in der Mittelklasse ist der SEAT 1500. Er hatte einauffälliges und kantiges Trapezdesign, reichlich Chromverzierungen, diagonaleWeißwandreifen und fiel insgesamt großzügiger und dennoch günstiger aus alsviele amerikanische Fahrzeuge der damaligen Zeit. Dennoch bot er sämtlichenLuxus, den man sich von einem Auto erträumen konnte. Die Medien beschrieben dasFahrzeug seinerzeit als "Chauffeur-Auto", das auch den Ansprüchen vonPolitikern, Konzernchefs und Wohlhabenden gerecht werde. Aber auch für großeFamilien war der SEAT 1500 ideal, schließlich war er ein 6-Sitzer (vorne konntendrei Personen sitzen) - und damals gerne mit noch mehr Passagieren besetzt. KeinWunder, dass das geräumige, komfortable und mit einem großen Kofferraumausgestattete Modell besonders bei Taxifahrern und anderen Fahrservices sehrgefragt war.Sein zuverlässiger 1,5-Liter-Motor mit oben liegenden Ventilen war zugleichNamensgeber des Modells und lieferte 72 PS bei 5.200 U/min, was bei einemGewicht von 1.200 Kilogramm völlig ausreichte. Die Literleistung von 50 PS wurdedamals von der Presse gefeiert. Im Vergleich dazu bietet das aktuelle SEATFlaggschiff, der SEAT Tarraco, in seiner 1.5-TSI-Version mit6-Gang-Schaltgetriebe* (Kraftstoffverbrauch Benzin: kombiniert 6,0 l/100 km;CO2-Emissionen: kombiniert 137 g/km; CO2-Effizienzklasse: B) mit Turboaufladung150 PS bei 5.000 U/min - und damit 100 PS je Liter Hubraum. Auch sein Drehmomentist doppelt so hoch wie das des SEAT 1500 und liegt bereits bei 1.500 U/min an,während das in seinem Urahn erst bei 3.300 U/min der Fall war. Der SEAT 1500verfügte über ein 4-Gang-Schaltgetriebe, das bereits mit dem Schalthebel nebender Lenksäule synchronisiert war. Da das Auto bis zu 120 km/h auch mit nur einem