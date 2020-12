Odense Investor Summit präsentiert 15 vielversprechende Roboterunternehmen der europäischen Roboterhauptstadt für potenzielle Investoren

Binnen lediglich fünf Jahren haben in Odense (Dänemark) - der Roboterhauptstadt Europas - ansässige Robotik-Startup-Unternehmen mehr als 976 Mio. US-Dollar angezogen. In diesem Jahr werden sich Unternehmen der RobotUnion Super Stars - Finalisten des paneuropäischen Roboter-Beschleunigungsprogramms - den örtlichen dänischen Unternehmern anschließen. Das Event wird von Vækstfonden, dem staatlichen dänischen Investmentfonds gesponsert, mit dem Ziel, Übereinstimmungen zwischen führenden dänischen Unternehmern zu finden, auf der Suche nach finanzieller Rückendeckung und internationalen Top-Investoren, im Bestreben die nächste „goldene Gans” in der Welt der Robotik aufzuspüren.

Am 9. Dezember wird eine sorgfältig ausgewählte Palette von kapitalsuchenden Roboterunternehmen ihre bahnbrechenden Automationslösungen für ein breites Spektrum an Branchen auf dem diesjährigen Odense Investor Summit vorstellen. Der 2020 Summit wird im Rahmen eines virtuellen Events abgehalten, um Teilnehmer aus allen Teilen Europas zu beteiligen und Zugang zu einer neuen Zielgruppe bereitzustellen, während noch immer COVID-19-Beschränkungen gelten.