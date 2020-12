Starcity übernimmt Ollie und beschleunigt damit sein Wachstum als vertikal integriertes globales Coliving-Unternehmen

Ollie ist weithin als Pionier in der Coliving-Anlagenklasse anerkannt und hat sich mit institutionellen Eigentümern zusammengetan, um Städten wie New York, Los Angeles, der San Francisco Bay Area und Boston dringend benötigte Erschwinglichkeit und Gemeinschaftssinn zu bieten. Darüber hinaus verfügt Ollie über ein eigenes Technologiepaket mit Dienstleistungen zur Förderung des Engagements in der Gemeinschaft, zur Bereitstellung von Bewirtungsdiensten und zur Vermittlung von Mitbewohnern innerhalb seiner Gemeinschaften.

Starcity erwirbt die Hauptvermögenswerte von Ollie, einschließlich der Technologie, des geistigen Eigentums und der geschäftlichen Vereinbarungen in Großstädten. In Kombination mit Starcity entsteht so einer der weltweit größten Entwickler und Betreiber im Bereich Coliving.

Nach der Transaktion werden die Schlüsselmitarbeiter von Ollie zu Starcity wechseln, um eine Spitzenorganisation mit dem Auftrag zu schaffen, großartige Städte für alle zugänglich zu machen. „Wir freuen uns sehr, ein solch hochkarätiges Team mit institutionellen Gemeinschaften an Bord zu holen. Vor allem aber fühlen wir uns geehrt, unser einladendes, praxisorientiertes Angebot für mehr Einwohner weltweit zu vertiefen“, sagte Jon Dishotsky, CEO und Mitbegründer von Starcity. Starcity wird die kommenden Monate damit verbringen, das Team, die Bewohner und die Partner von Ollie auf seiner Plattform zu integrieren. Mit der Übernahme wird Starcity nun weltweit über 1500 Wohneinheiten betreiben, wobei sich über 3000 Einheiten in ganz Nordamerika und Westeuropa in der Entwicklungs- und Betriebspipeline sowie über 10.000 Einheiten in der Verhandlungsphase befinden.

Starcity hat seine Präsenz in der Coliving-Branche mit Schwerpunkt auf Großstädten in Nordamerika und Europa weiter ausgebaut. Mit dieser Übernahme etabliert sich Starcity weiter als erstklassiger Eigentümer und Betreiber in der institutionellen Coliving-Branche mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen.

„Mit der Integration der Ollie-Plattform in Starcity bekommen unsere Bewohner, Kunden und unser Team ein Unternehmen, das auf unsere Wohnphilosophie abgestimmt ist und das weitere Wachstum von verfügbarem Wohnraum auf nationaler und globaler Ebene fördert“, sagte Gregg Christiansen, Präsident von Ollie. „Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam erreichen können.“

