GBT startet Early Access Program für Voxelotor zur Behandlung von Sichelzellpatienten in Europa und anderen Regionen außerhalb der Vereinigten Staaten

„Da es außerhalb der USA derzeit keine zugelassenen Therapien zur Behandlung der hämolytischen Anämie bei der Sichelzellkrankheit gibt, besteht ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf für diese verheerende Erkrankung“, so Ted W. Love, M.D., President und Chief Executive Officer von GBT. „Im Rahmen unseres langfristigen Engagements, Patienten weltweit einen Zugang zu ermöglichen, freuen wir uns, dieses Early Access Program für geeignete Patienten, die von Voxelotor profitieren könnten, ins Leben zu rufen.“

SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien, Dec. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) (NASDAQ: GBT) hat heute die Einführung eines Early Access Program für Voxelotor zur Behandlung der hämolytischen Anämie bei Patienten mit Sichelzellkrankheit (SZK) ab 12 Jahren in Europa und anderen Regionen außerhalb der USA bekanntgegeben.

Voxelotor ist ein „first-in-class“, einmal täglich oral einzunehmendes Arzneimittel. Es hemmt direkt die Hämoglobinpolymerisation, die Hauptursache für die Sichelbildung und Zerstörung der roten Blutkörperchen bei der SZK. Der Sichelbildungsprozess verursacht eine hämolytische Anämie (niedriges Hämoglobin aufgrund der Zerstörung roter Blutkörperchen), was die ausreichende Sauerstoffversorgung der Gewebe und Organe des Körpers beeinträchtigt.

Voxelotor ist in den USA unter dem Handelsnamen Oxbryta für die Behandlung von SZK bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen. GBT hat zuvor bekanntgegeben , dass es plant, die Zulassung zur Behandlung der hämolytischen Anämie bei SZK bei Patienten ab 12 Jahren zu beantragen.

Ein Early Access Program ist ein Mechanismus, um Medikamente auf Anfrage von Ärzten für entsprechende Patienten ohne alternative Behandlungsoption vor der Zulassung verfügbar zu machen.

Über das Early Access Program für Voxelotor können Ärzte in Ländern mit einem behördlichen und gesetzlichen Early-Access-System Voxelotor für geeignete SZK-Patienten anfordern, die nicht im Rahmen einer klinischen Studie Zugang zu dem Medikament haben.

Das Programm wird in Zusammenarbeit mit der Inceptua Group, Abteilung Medicines Access, implementiert und verwaltet. Die Abteilung Medicines Access verfügt über Expertise in den Bereichen Strategie, Design und operative Implementierung von Pre-Approval-Zugangsprogrammen, die pharmazeutische Produkte in der klinischen Entwicklung je nach Bedarf für Patienten zur Verfügung stellen.