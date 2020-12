Topaktionäre sind Wheaton, Nobis, Altius und weitere 40 institutionelle Investoren und das Management hält 7%. 35 Mio. CAD in der Bank und voll im Plan für die Machbarkeitsstudie!

Adventus Mining ist ein in Kanada ansässiges Kupfer-Gold-Explorations- und Projektentwicklungsunternehmen mit 3 vielversprechenden Projekten in Ecuador. Hauptfokus liegt zurzeit auf der Exploration und technischen Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Zink-Projekts Curipamba. Das Curipamba-Projekt umfasst unter anderem die EL-Domo-Lagerstätte, die bereits über eine Vormachtbarkeitsstudie verfügt. Des Weiteren besitzt Adventus Mining ein Portfolio von Explorationsprojekten und Kapitalbeteiligungen in Irland und Kanada, die von kommerziellen Partnern finanziert werden.

Projekte

Kupfer-Gold-Projekt Curipamba mit der Lagerstätte El Domo:

Das Curipamba-Projekt mit der hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte „El Domo“ umfasst sieben Konzessionen mit einer Fläche von etwa 21.500 Hektar. Curipamba liegt im Zentrum Ecuadors, etwa 150 km nordöstlich der großen Hafenstadt Guayaquil.

El Domo ist eine flach liegende tafelförmige VMS-Lagerstätte, deren Mineralisierung 30 Meter ab der Oberfläche beginnt und deren Abmessungen etwa 800 x 400 Meter betragen. Drei gut ausgebaute Schotterstraßen bieten direkten Zugang zu El Domo und dem größten Teil des Curipamba-Projektgebiets. Auf El Domo wurden bereits über 60.000 Meter Diamantbohrungen durchgeführt. Zu den Höhepunkten historischer Abschnitte gehören u.a.:

24,02 Meter mit 5,41% Kupfer, 6,40 g/t Gold, 2,68% Zink , 58,6 g/t Silber, 0,15% Blei (~11,5% Kupfer Eq) – CURI 336

21,10 Meter mit 5,49% Kupfer, 3,94 g/t Gold, 2,77% Zink, 42,3 g/t Silber, 0,19% Blei (~9,8% Kupfer Eq), inklusive 8,70 Meter mit 11,31% Kupfer

Gemeinsam mit seinem lokalen Partner Salazar Resources Ltd treibt Adventus seit 2017 das Projekt und den Distrikt Curipamba voran, indem es über einen Zeitraum von 5 Jahren insgesamt 25 Millionen US-Dollar aufwendet, um 75% des wenig erforschten 21.500 Hektar großen Grundstücks zu erwerben, auf dem sich die Lagerstätte El Domo, sowie eine Reihe von ungebohrten Greenfield-Zielen befindet. Zusätzlich zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsausgaben müssen noch weitere festvereinbarte Verpflichtungen erfüllt werden, um die 75% Beteiligung zu erwerben. Eine dieser Vereinbarungen ist der erfolgreiche Abschluss einer Machbarkeitsstudie für die Erschließung der hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte El Domo.