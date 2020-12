IEEE formiert Studiengruppe „802.3 Ethernet Beyond 400Gb/s” zur Definition des nächsten Hochgeschwindigkeitsstandards für Ethernet-Konnektivität

IEEE, der größte technische Berufsverband, der die Weiterentwicklung von Technologien für die Menschheit fördert, und die IEEE Standards Association (IEEE SA) haben heute die Gründung einer Studiengruppe bekannt gegeben, die der IEEE 802.3 Ethernet Working Group zugeordnet ist. Angesichts des weltweit wachsenden Bandbreitenbedarfs in allen Anwendungsbereichen der Ethernet-Konnektivität wird die IEEE 802.3 Beyond 400Gb/s Ethernet Study Group den Start eines neuen IEEE-Projekts prüfen, das neue Geschwindigkeitsspezifikationen jenseits der bisherigen maximalen Datenrate von 400 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) für IEEE 802.3, den IEEE Standard for Ethernet, definieren wird.

Laut dem öffentlich verfügbaren Bericht IEEE 802.3 Ethernet Bandwidth Assessment (BWA), der im April 2020 veröffentlicht wurde, deuten die Trends rund um Traffic-intensive Dienste wie Video, hyperskalierte Rechenzentren, 5G und die Bereitstellung von IEEE 802.11 Wi-Fi allesamt auf eine nachhaltige Bandbreitenexplosion für Ethernet-Netzwerke weltweit in den kommenden Jahren hin. Unbestreitbar verweisen parallele Trends auf höhere Benutzerzahlen, schnellere Zugangsgeschwindigkeiten, mehr Dienste, mehr internetfähige Geräte und größere Unterschiede zwischen durchschnittlichem und maximalem Bandbreitenbedarf in Netzwerken. Zudem wurde die einjährige Studie zu globaler Nutzung und Trends, die dem IEEE 802.3 Ethernet Bandwidth Assessment Report zugrunde liegt, vor der COVID-19-Pandemie abgeschlossen, die den Bedarf an Konnektivität und Bandbreite für Menschen überall auf der Welt weiter erhöht hat.

Die neue Studiengruppe vereint Fachkompetenzen aus verschiedenen Anwendungsbereichen weltweit, um ein Projekt zur Definition von Ethernet-Datenraten zu prüfen, die die bislang für IEEE 802.3 Ethernet geltende maximale Übertragungsrate von 400 Gbit/s hinausreichen. Das erste Treffen der neuen Studiengruppe für IEEE 802.3 Beyond 400 Gb/s Ethernet ist für die Zwischensitzung der IEEE 802.3 Ethernet-Arbeitsgruppe in der Woche vom 18. Januar 2021 geplant.

„Das Ethernet jenseits von 400 Gbit/s wird kommen, aber zuvor müssen eine Vielzahl von Optionen und physikalischen Herausforderungen in Betracht gezogen werden, um den nächsten Sprung bei der Ethernet-Geschwindigkeit zu wagen“, so John D‘Ambrosia, Distinguished Engineer, Futurewei Technologies, der die Aufforderung zur Interessensbekundung für die Bildung der IEEE 802.3 Beyond 400 Gb/s Ethernet Study Group leitete. „Sowohl die historischen Trendlinien für den Ethernet-Bandbreitenbedarf als auch alles, was die Industrie derzeit über ihre zukünftigen Bedürfnisse und technologischen Wachstumskurven weiß, zeigen, dass es nun der richtige Zeitpunkt ist, den nächsten Schritt zu unternehmen, um den Bedürfnissen und Wünschen der Menschheit nach Konnektivität gerecht zu werden. Die Aufgabe der Studiengruppe wird sein, das Problem zu untersuchen und die Unterlagen für die Projektgenehmigung zu erarbeiten, die für die Einleitung eines neuen Standardentwicklungsprojekts notwendig sind.“