Kommentar zu neuer Aufsichtsratschef bei Daimler

Stuttgarter Nachrichten (ots) - Bernd Pischetsrieder startet mit einem Makel alsAufsichtsratschef von Daimler: Er ist nur zweite Wahl. Denn eigentlich hatte dasKontrollgremium schon eingefädelt, dass der frühere Konzernchef Dieter Zetscheden Job übernimmt. Doch Zetsche hatte im September hingeschmissen, weilInvestoren ihm vorgeworfen hatten, dass er den Konzern zu spät in RichtungElek­tromobilität ausgerichtet habe. Die Kritik war berechtigt, wenngleich sieseiner Lebensleistung nicht gerecht wird. Zetsche wäre der falsche Mann gewesen.Aber ist Pischetsrieder der Richtige? Zweifel sind erlaubt. Als früherer Chefvon BMW und VW hat er gewiss viel Erfahrung in der Automobilbranche. Doch seinefrühere Karriere kennzeichnen Misserfolge. Er war zudem auch nicht gerade einVerfechter alternativer Antriebe. Pischetsrieder steht für die Vergangenheit,nicht für den Aufbruch in die Welt der neuen Mobilität.